"واتش ات" تروج لمسلسلي "سر إلهي" و "إمبراطورية ميم" في رمضان

روَّجت منصة "واتش ات" لأحدث الأعمال المُنتظر عرضها خلال أيام الماراثون الرمضاني الجديد 2024، وهما "إمبراطورية ميم" لخالد النبوي و"سر إلهي" لروجينا وذلك عبر صفحتها بموقع "فيسبوك".

"امبراطورية م"

ونشرت المنصة صورة لمسلسل "إمبراطورية ميم" وعلّقت عليها بعبارات استفهامية حيث كتبت :"هل تقدروا تخمنوا ورقة مطالب مروان مختار أبو المجد كانت مكتوب فيها إيه؟، انتظروا النجم خالد النبوي في مسلسل إمبراطورية م على "WATCHIT".

فيما روجت المنصة بصورة لروجينا وعلقت عليها وقالت :"بين نظرة ظالم ونظرة مظلوم تفتكروا نصرة هتطلع مين فيهم؟! انتظروا النجمة روجينا في مسلسل سر إلهي على WATCHIT" .

قنوات عرض مسلسل سر إلهي

أعلنت قنوات الشركة المتحدة cbc وcbc drama وأيضًا منصة Watch it الرقمية، عن عرض مسلسل سر إلهي، في موسم مسلسلات رمضان 2024 بطول النجمة روجينا.

قصة مسلسل سر إلهي

تجسد الفنانة روجينا شخصية نصرة في مسلسل سر الهي المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 وهي متزوجة من محمد ثروت، ولها ثلاثة أخوة هم نهى عابدين، ورنا رئيس ويوسف الأسدي، وخلال الأحداث تتعرض نصرة للغدر من أقرب الناس لها وتضطر لمواجهة الحياة بمفردها وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

ومن خلال حلقات المسلسل تتدخل مشاكل الأموال بين نصرة وإخواتها، إذ تتعرض بطلة المسلسل للغدر من أشقائها، ما يجبرها على تفضيل العيش بمفردها، والتخطيط للانتقام من كل اللذين تعرضوا لها بالأذى، عبر أحداث العمل، وطوال شهر رمضان تتصاعد الأحداث بشكل درامي ومشوق.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم خالد النبوي حلا شيحة، نشوى مصطفى محمود حافظ نور النبوي محمد محمود عبدالعزيز إيمان السيد مايان السيد هاجر السراج نجلاء بدر نورهان منصور عمر زهران منى أحمد زاهر آدم وهدان ليلى عز العرب إلهام صفي الدين أحمد السلكاوي أحمد طلعت يارا عزمي محمود فايز أحمد عنان عمر حسن.

امبراطورية ميم