الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل إمبراطورية ميم

امبراطورية ميم
امبراطورية ميم

ينتظر المشاهدين عرض مسلسل إمبراطورية ميم والذي يعرض أول حلقاته أول أيام رمضان، وهو تحول درامي لقصة إحسان عبدالقدوس، ومحمد سليمان عبدالمالك، للفنان خالد النبوي لفئة الـ30 حلقة، ومن إخراج محمد سلامة، من إنتاج أروما، وتامر مرتضى.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل إمبراطورية ميم

موعد مسلسل إمبراطورية ميم

يعرض مسلسل إمبراطورية ميم يوم الإثنين المقبل، أول أيام شهر رمضان المبارك الموافق 11 مارس 2024، وتعلن الشركة المنتجة موعد عرض العمل رسميا خلال الأيام القليلة المقبلة.

قنوات مسلسل إمبراطورية ميم

وأعلنت قناة DMC، DMc drama عن عرض مسلسل إمبراطورية ميم في رمضان 2024 بطولة خالد النبوي، بشكل حصري، ومنصة واتش أت الإلكترونية.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

يناقش مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي الأسر التي تهتم بالتربية الإيجابية والمناقشة والحوار، في كل الأوقات، وذات مرة يقترح أحد الأبناء إجراء انتخابات لاختيار شخص منهم لإدراة البيت بعيدًا عن تسلط الأب.

ويقدم المسلسل تفاصيل مشاكل اجتماعية يواجهها الآباء، مع الأبناء، في مراحلهم المختلفة، وهو ما يكون عبأ كبيرصا على الأب الذي يستيقظ ويجد نفسه مسؤولًا من هذا العدد الكبير من الأبناء تحت رعايته.

وتجسد مايان السيد خلال أحداث مسلسل "إمبراطورية ميم" شخصية "مادي" التى تقترب من شخصيتها الحقيقية على أرض الواقع بنسبة تصل إلى 50%.

تخوض الفنانة يارا عزمي السباق الرمضاني بمسلسل "إمبراطورية ميم" وتجسد شخصية "نادين"، الفتاة الطموحة التي تسعى لإثبات جدراتها بالمجال العقاري.

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أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

  • خالد النبوي
    حلا شيحة
    نشوى مصطفى
    محمود حافظ
    نور النبوي
    محمد محمود عبدالعزيز
    إيمان السيد
    مايان السيد
    هاجر السراج
    نجلاء بدر
    نورهان منصور
    عمر زهران
    منى أحمد زاهر
    آدم وهدان
    ليلى عز العرب
    إلهام صفي الدين
    أحمد السلكاوي
    أحمد طلعت
    يارا عزمي
    محمود فايز
    أحمد عنان
    عمر حسن
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