إمبراطورية ميم.. عوامل نجاح مسلسل "راجعين يا هوى" تعود

يعود الفنان خالد النبوى لتقديم ملحمة درامية اجتماعية جديدة، من خلال مسلسل إمبراطورية ميم والذي يعرض في رمضان 2024، مع شركاء النجاح فى مسلسله «راجعين يا هوى»، وهم الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، والمخرج محمد سلامة، والمنتج تامر مرتضى.

ذلك بالإضافة إلى انتهاء النجم مدحت صالح، من تسجيل تتر بداية مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، والذى يخوض به السباق الدرامي الرمضاني 2024، وتنطلق أولى حلقاته خلال أيام، مع بداية الماراثون، ويعرض بشكل حصري على شبكة قنوات DMC الفضائية، بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الرقمية.

مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل «إمبراطورية ميم» مأخوذ عن قصة قصيرة تحمل نفس الاسم، من إبداع الكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، وقُدمت من قبل فى الفيلم السينمائى الشهير للفنانة الكبيرة الراحلة فاتن حمامة، عام ١٩٧٢، وحقق نجاحًا كبيرًا.

يعرض مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي يوم الإثنين المقبل، المقر أول أيام شهر رمضان 2024 الموافق 11 مارس 2024، ومن المقرر أن تعلن الشركة المنتجة موعد عرض العمل رسميا خلال الأيام القليلة المقبلة.

يعرض مسلسل إمبراطورية ميم ضمن مسلسلات رمضان 2024 شهر الفرحة حصريًا على قناة Dmc،و Dmc دراما، ومنصة واتش ات الرقمية.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، مأخوذ عن الرواية الأصلية التي تحمل نفس الاسم، للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، ومسلسل ملئ بالانسانية، حول مختار أبوالمجد، ويجسده النجم خالد النبوي، وهو أب يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة، بعد وفاة زوجته بجانب عمله في وزارة التربية والتعليم، ومع مرور الوقت تزداد مشاكل الأولاد، وتزداد معها أعباء والدهم في التربية، خاصة مع وصول أغلبهم لسن المراهقة، فتتوتر العلاقة بينه وبينهم، ومن ثم تتم مناقشة العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية المختلفة بشكل مبسط للجمهور، مع وجود خط لايت كوميدي خلال الحلقات يحمل رسائل اجتماعية مباشرة، ويناقش الكثير من القضايا الاجتماعية والإنسانية.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم بطولة الفنان خالد النبوي، وتشاركة الفنانة حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبدالعزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان وغيرهم من الفنانين، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.