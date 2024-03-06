الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

إمبراطورية ميم.. عوامل نجاح مسلسل "راجعين يا هوى" تعود

امبراطورية ميم
امبراطورية ميم

يعود الفنان خالد النبوى لتقديم ملحمة درامية اجتماعية جديدة، من خلال مسلسل إمبراطورية ميم والذي يعرض في رمضان 2024، مع شركاء النجاح فى مسلسله «راجعين يا هوى»، وهم الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، والمخرج محمد سلامة، والمنتج تامر مرتضى.

ذلك بالإضافة إلى انتهاء النجم مدحت صالح، من تسجيل تتر بداية مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، والذى يخوض به السباق الدرامي الرمضاني 2024، وتنطلق أولى حلقاته خلال أيام، مع بداية الماراثون، ويعرض بشكل حصري على شبكة قنوات DMC الفضائية، بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الرقمية.

txt

كيف تظهر عائلة الفنان خالد النبوي في مسلسل إمبراطورية ميم؟

txt

مشكلات تدب في عائلة خالد النبوي بمسلسل إمبراطورية ميم.. تفاصيل

مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل «إمبراطورية ميم» مأخوذ عن قصة قصيرة تحمل نفس الاسم، من إبداع الكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، وقُدمت من قبل فى الفيلم السينمائى الشهير للفنانة الكبيرة الراحلة فاتن حمامة، عام ١٩٧٢، وحقق نجاحًا كبيرًا.

يعرض مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي يوم الإثنين المقبل،  المقر أول أيام شهر رمضان 2024 الموافق 11 مارس 2024، ومن المقرر أن تعلن الشركة المنتجة موعد عرض العمل رسميا خلال الأيام القليلة المقبلة.

يعرض مسلسل إمبراطورية ميم ضمن مسلسلات رمضان 2024 شهر الفرحة حصريًا على قناة Dmc،و Dmc دراما، ومنصة واتش ات الرقمية.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، مأخوذ عن الرواية الأصلية التي تحمل نفس الاسم، للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، ومسلسل ملئ بالانسانية، حول مختار أبوالمجد، ويجسده النجم خالد النبوي، وهو أب يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة، بعد وفاة زوجته بجانب عمله في وزارة التربية والتعليم، ومع مرور الوقت تزداد مشاكل الأولاد، وتزداد معها أعباء والدهم في التربية، خاصة مع وصول أغلبهم لسن المراهقة، فتتوتر العلاقة بينه وبينهم، ومن ثم تتم مناقشة العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية المختلفة بشكل مبسط للجمهور، مع وجود خط لايت كوميدي خلال الحلقات يحمل رسائل اجتماعية مباشرة، ويناقش الكثير من القضايا الاجتماعية والإنسانية.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

 مسلسل إمبراطورية ميم بطولة  الفنان خالد النبوي، وتشاركة الفنانة حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبدالعزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان وغيرهم من الفنانين، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

إمبراطورية ميم موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم موعد اعادة مسلسل إمبراطورية ميم قصة مسلسل إمبراطورية ميم أبطال مسلسل إمبراطورية ميم مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 موعد عرض مسلسل خالد النبوي حلا شيحه نشوى مصطفى دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة شهر الفرحة خالد النبوي مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ قنوات عرض مسلسل إمبراطورية ميم

الأكثر قراءة

ماذا يحدث فى أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزى؟.. رئيس الشعبة يجيب:

مستثمرون: توقعات بجذب 30 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية

هل تنخفض الأسعار بعد قرارات البنك المركزى؟.. "الغرف التجارية" تكشف (فيديو)

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 بعد رفع سعر الفائدة 600 نقطة

عطل فنى يضرب فيسبوك

محافظ البنك المركزى يزف بشرى سارة بشأن أسعار السلع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

ماذا قلت لأعضاء الاتحاد الأوروبي؟

وائل لطفي

خطوة للأمام

محمد العسيري

أيام فى محطة مصر

ماجد حبته

وفد البرلمان البريطانى

أحمد غنام

مأمون فندى.. يا أمريكانى

عماد حمدي

نحو إنهاء أزمة سعر الصرف

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

حسين دعسة

لعبة عض الأصابع بين حركة حماس.. والاحتلال الإسرائيلى!

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

الإعلام العبرى: إصابة قوة خاصة من نخبة جيش الاحتلال ونقلها للمستشفيات

سرايا القدس: استهدفنا ناقلة جند صهيونية جنوب حي الزيتون بغزة

ترامب يخرج عن صمته بشأن العدوان الإسرائيلى على غزة.. ماذا قال؟