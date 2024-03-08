الأحد.. عرض مسرحية "قسمة على وجعين" على المسرح الصغير

تقدم الإدارة العامة للنشاط الثقافى والفكرى بدار الأوبرا المصرية، بالتعاون مع فرقة صوت الجنوب، مسرحية "قسمة على وجعين"، فى السابعة من مساء يوم الأحد ١٠ مارس على المسرح الصغير بدار الأوبرا .

"قسمة على وجعين" هى باكورة أعمال فرقة صوت الجنوب لهذا العام، وهى مسرحية ترسخ قيم المجتمع المصرى النابعة من تأصيل العلاقة بين قطبى الأمة المسيحيين والمسلمين، من خلال رصد العديد من المواقف التى تؤكد على أهمية الوحدة الوطنية ومواجهة الفكر المتشدد بأنواعه، والحرص على نبذ العنف.

تفاصيل المسرحية الجديدة

وعقب العرض تقدم مجموعة من الفقرات الفنية التى تبرز الفولكلور الجنوبى بشكل كبير، وتناول الموروث الشعبى وإلقاء الضوء عليه من خلال بعض الفقرات المنتقاة بعناية، كما سيكون للموسيقى العربية دور وإطلالة هامة من خلال بعض المطربين المتميزين .

المسرحية من تأليف الشاعر محمد المساعيدى، إخراج حاتم خميس، مخرج منفذ سلوى محمود، إدارة مسرحية دكتورة سلوى ذكرى، استعراضات سامى ثابت، تمثيل الشعراء "سامي سَلُّوم، فارس القرشي، على الشراري، فاطمة الصعيدي، موسى الدوري، جيهان عبد العال، محمد فرج، حسين حسني"، والفنانون "هدى محمود، ماجدة ياسين، أيمن حسين، ياسمين سعيد، الحسين علي، أحمد ممدوح، عمر هجرس، أحمد خالد، مصطفى محمود، دعاء أحمد"، بالإضافة إلى مجموعة من الأطفال .

يذكر أن فريق صوت الجنوب هو فريق يقدم مسرحا شعريا، مواكبا لأهم القضايا التى تمس الجنوب بشكل خاص وتمس المجتمع المصرى بشكل عام، مثل قضية الثأر وزواج القصر وعدم توريث الإناث ومواجهة الفكر بالفكر، من خلال العروض التى يقدمها على العديد من المنصات والقنوات، وقد عرض الفريق فى الفترة الماضية، مسرحية "طلق نار" على مسرح أوبرا دمنهور وساقية الصاوى ومكتبة مصر العامة ومكتبة القاهرة الكبري والعديد من المسارح الخاصة، كما لديه مجموعة من العناصر التى تنتمى بدورها إما إلى اتحاد كتاب مصر لكونهم من الشعراء المتواجدين على الساحة الثقافية أو لكونهم مطربين ينتمون إلى دار الأوبرا المصرية.