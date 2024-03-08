الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

ميرنا وليد تسافر باريس لتصوير فيلم فرنسى وتنتهى من مسرحية "قمر الغجر"

ميرنا وليد
ميرنا وليد

يسدل الستار على العرض المسرحي "قمر الغجر" بطولة النجمة ميرنا وليد، اليوم، ويعرض على خشبة مسرح البالون لقرب حلول شهر رمضان المبارك.

من جانبها، صرحت النجمة ميرنا وليد، في بيان صحفي: "استمتعت كثيرًا بمشاركتي في العرض المسرحي قمر الغجر الذي نال إعجاب قطاع كبير من الجمهور والنقاد الذين حضروا العمل".

تفاصيل مسرحية قمر الغجر 
"قمر الغجر" تناولت العادات والتقاليد التي ينتمي إليها الغجر من خلال شخصية قمر الغجرية التي قامت بدورها "ميرنا وليد"، حيث تقع في حب ابن الوزير وتنتهي هذه القصة بالزواج بعد مواجهة العديد من العراقيل.


آخر عروض "قمر الغجر" على خشبة مسرح البالون

المسرحية من بطولة ميرنا وليد، علاء حسني، الفنانة القديرة آمال رمزي، الفنان القدير سيف عبدالرحمن، فتحي سعد، حسان العربي ومجموعة كبيرة من الفنانين، ومن تأليف وإخراج دكتور عمرو دوارة.

تفاصيل مشاركة ميرنا وليد في فيلم فرنسي 
وسافرت ميرنا وليد إلى العاصمة الفرنسية باريس؛ لتنهي تصوير مشاهدها المتبقية في الفيلم الفرنسي "الورقة التالتة" الذي عادت لتصويره مرة أخرى.

توقف تصوير فيلم "الورقة التالتة" بسبب انشغال ميرنا وليد في العرض المسرحي "قمر الغجر" ومسلسل "تعويذة رشيدة".

تدور أحداث فيلم "الورقة التالتة" حول عائلة مصرية تعيش في باريس، حيث يتوفى "رب العائلة" ويبدأ الصراع على الميراث.

الفيلم بطولة فنانين من جنسيات مختلفة، منهم من مصر ميرنا وليد، ومحمود جلال، وأحمد فوزي، وأيضًا التونسي فراس الجميلي، والسوري فادي بطل، والفرنسية Jeanne Siclier وGabriel Gavietto، وهو من تأليف سارة شولح، وإخراج منى خضري.

ميرنا وليد آخر ليالي قمر الغجر على مسرح البالون تفاصيل مشاركة ميرنا وليد في فيلم فرنسي فيلم فرنسي قمر الغجرية مسرحية قمر الغجر لورقة التالتة

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