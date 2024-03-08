مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل بقينا اتنين

أيام قليلة وينطلق عرض مسلسل وبقينا اتنين، ويشارك ضمن عدد من الأعمال الدرامية المتواجدة في رمضان 2024، بصحبة عدد كبير من المسلسلات المختلفة والمتنوعة.

موعد عرض مسلسل وبقينا اتنين

يعرض مسلسل وبقينا اتنين ضمن مسلسلات رمضان 2024، حيث قررت الشركة المنتجة للمسلسل بالتعاون مع الشركة المتحدة عرض مسلسل "وبقينا اتنين" لشريف منير ورانيا يوسف في النصف الثاني من شهر رمضان 2024 على شاشة قناة cbc.



قنوات عرض مسلسل وبقينا اتنين

يعرض مسلسل وبقينا اتنين لشريف منير خلال شهر رمضان 2024 على شبكة قنوات cbc وcbc drama خلال النصف الثاني من شهر رمضان، على أن يعرض بعد شهر رمضان على عدد آخر من الفضائيات، بالإضافة لعرضه على المنصات.



قصة مسلسل وبقينا اتنين

تدور أحداث مسلسل "وبقينا اتنين" في إطار اجتماعي لايت ممزوج بالكوميديا، حول تأثيرات الانفصال بعد سنوات طويلة من الزواج، في ظل وجود أبناء في مرحلة الشباب، وانعكاس الأمر نفسيا على كل أطراف الأسرة، وتحكي الأحداث علاقة زوجين يمتلكان شركة للدعاية والإعلان، وهما شريف منير ورانيا يوسف، يدخلان في خلافات زوجية عديدة، تنتهي بهما في النهاية بالطلاق، ثم تتطور بعدها الأحداث حيث يستعرض المسلسل حياة الزوجين بعد الانفصال والتأثير النفسي الذي يتركه في ظل علاقتهما.



أبطال مسلسل وبقينا اتنين

مسلسل “وبقينا اتنين” المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، مكون من 20 حلقة، ويشارك في بطولته شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، ميمي جمال، يوسف عثمان، نانسي هلال، تامر فرج، طارق عبدالعزيز، مروة عبدالمنعم، عمر طلعت زكريا، ياسر الطوبجي، وعزت زين، عزة لبيب، بالإضافة للفنان الراحل طارق عبدالعزيز، تأليف أماني التونسي، إخراج طارق رفعت، إنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.