مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

ينطلق خلال ساعات قليلة اولى حلقات مسلسل حق عرب للنجم احمد العوضي، وهو العمل الذي ينتمي لاعمال الاكشن والساسبنس بشكل مثير وجرىء للغاية، حيث من المتوقع ان يشهد العمل الكثير من التفاصيل الحياتية للمواطن العادي بطريقه تمت كتابتها بشكل ابداعي من قبل المؤلف محمود حمدان .

مواعيد عرض حق عرب الحلقه الأولى

العمل يعرض بشكل يومي على قناة اون on حيث يعرض في الساعه الثانية عشر صباحا ويعاد لاول مرة في تمام الساعه الخامسة والربع صباحا، ويعرض في الاعادة الثانية الساعه ١١.٣٠ صباحا .

فيما تعرض الحلقة الاولى من حق عرب على قناة اون دراما on drama في تمام الساعه التاسعة مساء وتعاد ٣ فجرا و ١٢ من مساء اليوم التالي .

تردد قناة أون على النايل سات

تعرض شاشة قناة أون ON بباقة من أفضل المسلسلات والبرامج وتأتي إحداثيات تنزيل القناة على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11861.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: رأسي.

قصه مسلسل حق عرب الحلقة الاولى

وتدور أحداث مسلسل حق عرب في منطقة الجمالية في زمننا الحالي مع سيد المنطقة عبد ربه وهو رجل في السبعينيات من عمره ويخافه الجميع، عبد ربه له أخ "عطوة" يكون دائمًا بجانبه ويطيع أخاه الأكبر دائمًا، وفى يوم من الأيام يكتشف عبد ربه أن أحد رجاله الثلاثة المقربين يخونه، وهنا يظهر عزت السويركى رجل شريف، عزت هو أقرب الناس إلى عبد ربه وعندما يلتقى بصباح الجياش نعود إلى ماضٍ ملىء بالأحداث.

أبطال مسلسل حق عرب الحلقة الاولى

الحلقة الاولى من حق عرب بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.