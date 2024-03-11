الإثنين 11 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

حق عرب
حق عرب

ينطلق خلال ساعات قليلة اولى حلقات مسلسل حق عرب للنجم احمد العوضي، وهو العمل الذي ينتمي لاعمال الاكشن والساسبنس بشكل مثير وجرىء للغاية، حيث من المتوقع ان يشهد العمل الكثير من التفاصيل الحياتية للمواطن العادي بطريقه تمت كتابتها بشكل ابداعي من قبل المؤلف محمود حمدان .

مواعيد عرض حق عرب الحلقه الأولى 

العمل يعرض بشكل يومي على قناة اون on حيث يعرض في الساعه الثانية عشر صباحا ويعاد لاول مرة في تمام الساعه الخامسة والربع صباحا، ويعرض في الاعادة الثانية الساعه ١١.٣٠ صباحا .

فيما تعرض الحلقة الاولى من حق عرب على قناة اون دراما on drama في تمام الساعه التاسعة مساء وتعاد ٣ فجرا و ١٢ من مساء اليوم التالي .

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل حق عرب لـ أحمد العوضي الحلقة 1

مواعيد إعادة مسلسل حق عرب على On

أحمد العوضى يتوقع نجاحًا باهرًا لمسلسل "حق عرب" فى الموسم الدرامى الجديد

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض حق عرب بطولة أحمد العوضي

تردد قناة أون على النايل سات

تعرض شاشة قناة أون ON بباقة من أفضل المسلسلات والبرامج وتأتي إحداثيات تنزيل القناة على النحو التالي:
القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 11861.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
الاستقطاب: رأسي.

قصه مسلسل حق عرب الحلقة الاولى 

وتدور أحداث مسلسل حق عرب في منطقة الجمالية في زمننا الحالي مع سيد المنطقة عبد ربه وهو رجل في السبعينيات من عمره ويخافه الجميع، عبد ربه له أخ "عطوة" يكون دائمًا بجانبه ويطيع أخاه الأكبر دائمًا، وفى يوم من الأيام يكتشف عبد ربه أن أحد رجاله الثلاثة المقربين يخونه، وهنا يظهر عزت السويركى رجل شريف، عزت هو أقرب الناس إلى عبد ربه وعندما يلتقى بصباح الجياش نعود إلى ماضٍ ملىء بالأحداث.

أبطال مسلسل حق عرب الحلقة الاولى 

الحلقة الاولى من حق عرب بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسل حق عرب حق عرب موعد عرض حق عرب موعد عرض مسلسل حق عرب موعد اعادة مسلسل حق عرب قصة مسلسل حق عرب أبطال مسلسل حق عرب موعد عرض مسلسل احمد العوضي مسلسل أحمد العوضي أحمد العوضي قنوات عرض حق عرب قنوات عرض مسلسل حق عرب موعد مسلسل حق عرب الحلقة الاولي من حق عرب حق عرب الحلقة الاولي حق عرب الحلقة 1 الحلقة 1 من مسلسل حق عرب الحلقة الاولي من مسلسل حق عرب مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل حق عرب لـ أحمد العوضي الحلقة 1

الأحد.. عرض مسرحية "قسمة على وجعين" على المسرح الصغير

وفاة المطرب المغربى عبده شريف عقب تعرضه لأزمة قلبية حادة

ميرنا وليد تسافر باريس لتصوير فيلم فرنسى وتنتهى من مسرحية "قمر الغجر"

عصام صاصا يطرح أغنية "اتنين بمقام ملايين" لأحداث مسلسل مسار إجباري

أبرز تصريحات الداعية مصطفى حسني مع الإعلامية منى الشاذلي

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل بقينا اتنين

مؤلفة "مليحة": إعلام الاحتلال تحدث عن المسلسل والتأثير المصرى يرعبهم

الأكثر قراءة

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

عاجل.. دعاء الإفطار للصائم فى رمضان وأفضل أوقات الدعاء

مسلسلات رمضان 2024.. أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي 8

بوسى: طليقى أبو ابنى عمل لى سحر عشان يسيطر عليا

وزير الشباب يكشف سر رفض محمد صلاح الانضمام للمنتخب

عاجل|مكاسب بالجملة .. "رأس الحكمة" تُحدث طفرة هائلة في قطاع السياحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد أبو المحاسن

«الكبير أوي».. كيف أعادت «المتحدة» الإبتسامة على وجوه المصريين في رمضان؟

د.أحمد الخميسى

الذاكرة تنتصر

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديو إسماعيل (٢)

محمد قدري

دراما «المتحدة» المصرية

ماجد حبته

تهنئة من الوادى المقدس

منى رجب

سلامًا على الشهيد.. مع أنوار شهر رمضان الكريم

خالد حريب

مصر ومساعدات غزة والممر البحرى

لواء.حمدى البطران

القطاع الخاص فى الصعيد

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

قمع وتعذيب.. نتنياهو يستعد لرمضان بتجهيز السجون لاستقبال الآلاف من الفلسطينيين

خناقة بايدن ونتنياهو أمام العالم.. رئيس الوزراء الإسرائيلى يرفض تصريحات الرئيس الأمريكى

بعد فشلها عسكريًا.. حكومة الاحتلال تبحث إغراء فصائل المقاومة بالمال لتحرير محتجزيها