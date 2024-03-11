مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل حق عرب لـ أحمد العوضي الحلقة 1

تشهد الحلقة الأولى من مسلسل "حق عرب" الكثير من الإثارة، حيث تدور قصته حول شخص يبحث عن قاتل والدته ويدخل عالم الأخشاب، وتتغير حياته تمامًا بسبب سر كبير يحدث له، وتقدم الحلقة الأولى تفاصيل مبدئية للعمل الجديد وتتخللها العديد من التشويقات والمشاهد الحماسية.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل أحمد العوضي الحلقة 1

ويأتي موعد عرض مسلسل حق عرب للفنان احمد العوضي على قناة اون دراما في التاسعه مساء ويعاد في الثانية عشر صباحا من نفس اليوم وفي اليوم التالي في تمام الثالثه عصرا.

كما يعرض العمل على قناة اون في الثانية عشر صباحا ويعاد في الخامسة صباحا وفي الحادية عشر صباحا من اليوم التالي.



مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل حق عرب الحلقة الاولى

يأتي موعد عرض مسلسل حق عرب على فضائية اون ويعاد عليها مرتين في مواعيد مختلفة، وعلى نفس المنوال يعرض على قناة اون دراما، فيما يعرض على منصه واتش ات في توقيت اون ١٢ صباحا.



قصة مسلسل حق عرب

تدور أحداث مسلسل حق عربفي منطقة الجمالية في زمننا الحالي مع سيد المنطقة عبد ربه وهو رجل في السبعينيات من عمره ويخافه الجميع، عبد ربه له أخ "عطوة" يكون دائمًا بجانبه ويطيع أخاه الأكبر دائمًا، وفى يوم من الأيام يكتشف عبد ربه أن أحد رجاله الثلاثة المقربين يخونه، وهنا يظهر عزت السويركى رجل شريف، عزت هو أقرب الناس إلى عبد ربه وعندما يلتقي بصباح الجياش نعود إلى ماضٍ ملىء بالأحداث.



ابطال مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.