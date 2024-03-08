الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

عصام صاصا يطرح أغنية "اتنين بمقام ملايين" لأحداث مسلسل مسار إجباري

مسلسل مسار إجباري
مسلسل مسار إجباري

طرح المطرب عصام صاصا الاغنية الدعائية الخاصة بأحداث مسلسل “مسار إجباري” والمنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024، على منصة “واتش إت” وعدد من القنوات التلفزيونية.

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تفاصيل أغنية مسلسل مسار إجباري 

الأغنية حملت اسم اتنين بمقام ملايين غناء عصام صاصا كلمات محمود سوستا توزيع كيمو الديب إخراج نادين خان.

وأعلنت قنوات الحياة وCBC وON، والقناة الأولى بالتليفزيون المصري عن عرض مسلسل مسار إجباري بطولة النجمين أحمد داش وعصام عمر خلال شهر رمضان 2024 عبر شاشاتها.

قصة مسلسل مسار إجباري 

قصة مسلسل مسار إجباري المتوقع أن يعرض منذ بداية شهر رمضان القادم يجسد فيها الفنان الشاب عصام عمر دور طالب جامعي يفاجأ بوجود أخ غير شقيق له بعد وفاة والده، وهو الأمر الذي يجعله يصاب بصدمة، يضطر إلى أن يتعايش مع الواقع.

الصدمة ذاتها يعيشها شقيقه الآخر، وهو الذي يكره أن يكون له شقيق، إلا أنه خلال المسلسل تحدث مفاجئة تقلب الأمور رأسًا على عقب، وتجعل الأخوان يضطران إلى السير في مسار واحد بشكل إجباري

المسلسل الذي يتكون من 15 حلقة، يجسد فيه عصام عمر شخصية طالب بكلية الحقوق، جاد ومتفوق في الدراسة وطموح يعيش في منطقة شعبية، بينما يجسد أحمد داش، دور شاب متهور يهتم بجمع الأموال ويدخل عدة مشاريع لتسريع المكسب ولكن يتعرض لظروف صعبة تغير مسار حياته

أبطال مسلسل مسار إجباري

مسلسل مسار إجباري معالجة درامية باهر دويدار، سيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد محرز، ومينا بباوي، وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جوري بكر، مي الغيطي، رشدي الشامي، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوق.

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