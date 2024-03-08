وفاة المطرب المغربى عبده شريف عقب تعرضه لأزمة قلبية حادة

أعلنت الفنانة سميرة سعيد عن خبر وفاة المطرب المغربي عبده شريف، وذلك داخل أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، إثر تعرضه لأزمة قلبية حادة صباح اليوم.

وكتبت "سعيد"، في منشورٍ عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام": "صدمة كبيرة.. وفاة عبده شريف.. موهبة كبيرة كانت تستحق أن تكون في صدارة الغناء العربي.. الله يرحمك.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

من هو عبده شريف؟

عبده شريف هو مغنٍّ مغربي من مواليد الدار البيضاء، ينتمي لعائلة فنية عريقة فهو ابن شقيق عبدالوهاب أكومي، أحد رواد المدرسة الكلاسيكية للموسيقى العربية، وتلميذ محمود السعدي، العضو المؤسس للظاهرة الموسيقية الشعبية خلال سنوات السبعينيات، الفرقتين الأسطوريتين "ناس الغيوان" و"جيل جلالة".

في عام 1999 تمكن عبده شريف من الغناء في دار الأوبرا المصرية، ويتميز أسلوب عبده شريف الغنائي بتأثره الشديد بالعديد من المدارس الطربية التي تتطلب إتقانًا ومهارة في الأداء بدءًا بمدرسة عبدالحليم حافظ إلى شارل أزنافور، مرورًا بسليم الهلالي، وهو النوع الذي أتقنه عبده شريف.