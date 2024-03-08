الجمعة 08 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

وفاة المطرب المغربى عبده شريف عقب تعرضه لأزمة قلبية حادة

عبده شريف
عبده شريف

أعلنت الفنانة سميرة سعيد عن خبر وفاة المطرب المغربي عبده شريف، وذلك داخل أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، إثر تعرضه لأزمة قلبية حادة صباح اليوم.

وكتبت "سعيد"، في منشورٍ عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام": "صدمة كبيرة.. وفاة عبده شريف.. موهبة كبيرة كانت تستحق أن تكون في صدارة الغناء العربي.. الله يرحمك.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

txt

ميرنا وليد تسافر باريس لتصوير فيلم فرنسى وتنتهى من مسرحية "قمر الغجر"

txt

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل بقينا اتنين

txt

مؤلفة "مليحة": إعلام الاحتلال تحدث عن المسلسل والتأثير المصرى يرعبهم

txt

فريدة الزمر عن تكريمها باحتفالية المرأة: استكمالًا لمسيرة ناجحة بدأت من السبعينيات

txt

"واتش إت" تروج لمسلسلى "سر إلهى" و"إمبراطورية ميم" فى رمضان

txt

لطيفة تطلق دعاء "أمى" على يوتيوب: عوائده لأفعال الخير

txt

"كلام محترم".. برنامج لأحمد الطاهرى عن روائع الأدب المصرى على 9090

txt

يمنى طولان تخوض تجربة التمثيل للمرة الأولى فى "حق عرب"

txt

"واتش ات" تروج لمسلسل الأنيميشن "سر المسجد" بصور جديدة

txt

مسلسلات رمضان 2024.. سامح عبدالعزيز يدخل بـ"صدفة" غرفة المونتاج

من هو عبده شريف؟

عبده شريف هو مغنٍّ مغربي من مواليد الدار البيضاء، ينتمي لعائلة فنية عريقة فهو ابن شقيق عبدالوهاب أكومي، أحد رواد المدرسة الكلاسيكية للموسيقى العربية، وتلميذ محمود السعدي، العضو المؤسس للظاهرة الموسيقية الشعبية خلال سنوات السبعينيات، الفرقتين الأسطوريتين "ناس الغيوان" و"جيل جلالة".

في عام 1999 تمكن عبده شريف من الغناء في دار الأوبرا المصرية، ويتميز أسلوب عبده شريف الغنائي بتأثره الشديد بالعديد من المدارس الطربية التي تتطلب إتقانًا ومهارة في الأداء بدءًا بمدرسة عبدالحليم حافظ إلى شارل أزنافور، مرورًا بسليم الهلالي، وهو النوع الذي أتقنه عبده شريف.

سميرة سعيد وفاة المطرب المغربي وفاة المطرب المغربي عبده شريف مدينة الدار البيضاء أزمة قلبية حادة عبده شريف

مواد متعلقة

ميرنا وليد تسافر باريس لتصوير فيلم فرنسى وتنتهى من مسرحية "قمر الغجر"

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل بقينا اتنين

مؤلفة "مليحة": إعلام الاحتلال تحدث عن المسلسل والتأثير المصرى يرعبهم

فريدة الزمر عن تكريمها باحتفالية المرأة: استكمالًا لمسيرة ناجحة بدأت من السبعينيات

"واتش إت" تروج لمسلسلى "سر إلهى" و"إمبراطورية ميم" فى رمضان

لطيفة تطلق دعاء "أمى" على يوتيوب: عوائده لأفعال الخير

"كلام محترم".. برنامج لأحمد الطاهرى عن روائع الأدب المصرى على 9090

يمنى طولان تخوض تجربة التمثيل للمرة الأولى فى "حق عرب"

الأكثر قراءة

عاجل.. ماذا قال كولر للاعبى الأهلى عن شيكابالا وثلاثى الزمالك المرعب؟

عاجل.. كلوب يحسم مصير مشاركة محمد صلاح فى مباراة مان سيتى

قرار جديد من وزير البترول بخصوص مواعيد شهر رمضان

عاجل| "الدستور" تنفرد بتفاصيل إغلاق مزايدة الذهب فى مصر بمشاركة 4 شركات عالمية

مفاجآت جوميز.. "الدستور" تكشف تشكيل الزمالك أمام الأهلى فى نهائى كأس مصر

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 8-3-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

كتابة تشبه الأحلام

د.كريمة الحفناوى

مطالب النساء فى اليوم العالمى للمرأة

جلال حمام

صلاح الأخلاق ورِفعَة المجتمع

د. محمد عفيفي

الإمام محمد عبده

وائل لطفي

انتخابات الناشرين المصريين

ماجد حبته

ستينية مصر وكينيا

حسين دعسة

حماس ترد على مقترح وقف إطلاق النار.. والرد يثير زوبعة

أسماء محفوظ

ماذا قلت لأعضاء الاتحاد الأوروبى؟

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا ودول عربية وأوروبية تعمل على فتح ممر بحرى لإيصال المساعدات إلى غزة

بريطانيا تنضم للولايات المتحدة فى ممر المساعدات البحرية لغزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل مجازر الإبادة الجماعية بغزة لليوم 154 على التوالى