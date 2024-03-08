الجمعة 08 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

أبرز تصريحات الداعية مصطفى حسني مع الإعلامية منى الشاذلي

مصطفى حسني
مصطفى حسني

أحدث الداعية مصطفى حسني حالة رواج كبيرة بتصريحاته خلال استضافته في برنامج “مع منى الشاذلي”، والذي تمت إذاعته مؤخرًا عبر فضائية أون.

تصريحات الداعية مصطفى حسني 

وخلال الحلقة تحدث الداعية على الكثير من الأمور الدينية والحياتية التي تخصه فاتحًا قلبه للجمهور للإجابة على كافة الأمور التي تخص معتقداته وتفاصيلها وكانت كالتالي.

1- ربنا أكرمني بالمشايخ اللي علموني إن في الآخر خالص الصادق ربنا بيهديه.. لذلك لما الواحد مر بكده بقى يتفهّم لما واحد يقرأ كتاب فيحب الكلام في الدين عشان يدوّق الناس اللي هو داقه ثم يندفع بدون علم لأن أنا اندفعت بدون علم.

 

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2- اجتهدنا إن إحنا مع كل برنامج نثبت فكرته بأغنية التتر، لأن الأغاني بتعيش والواقع بيقول كده، وبالتالي حتى فكرة البرنامج شرحها بيكون من خلال التتر، ولجأنا للمتخصصين والفنانين اللي كانوا كرام جدا في المعاملة معانا، وفي غاية الرقي، وطلعوا أحسن ما عندهم.

3 - أمل زوجتى إنسانة ربنا سترني بيها ومرت معايا بكل المراحل، والشهرة بيبقي فيها في الأول استغراب ومهاجمة من البعض، وكمان اللي مش عاجبه كلامك، ومنها إقبال ومحبة من الصادقين.

4 - كان سيدنا الشيخ يزعل مني أوي لانشغالي بالدعوة وعدم انشغالي بطلب العلم.. وكانت المشايخ دائما تعلمنا نخلي 80% طلب علم و20% دعوة.

5 - الدكتور مصطفى محمود عمل كتاب رحلتي من الشك إلى اليقين، فالإنسان يرى بعينه الأشياء لكن قبله لابد أن يرى حقائق الأشياء، والبصير هو الذي يدرك معاني الأشياء.

6 - الشخص إذا فهم الدنيا غلط ورأها بالزينة بتاعتها هيكون شرس جدا، لكن لو فهم حقيقة الدنيا بقلبه هيعرف يكون نافع ومجتهد ومثابر وسيكون لديه قدر الزهد الذي يحبه الله، وسيكون لديه رضا بأقدار الله.

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