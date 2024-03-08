مصطفى حسنى يكشف تفاصيل برنامجه الجديد "بصير"

كشف الداعية مصطفى حسني، تفاصيل برنامج الجديد والذي سيحمل أسم “بصير”، والمقرر عرضه في رمضان 2024.

وقال الداعية مصطفى حسني، خلال لقائه في برنامج “معكم” مع الإعلامية منى الشاذلي، عن برنامجه "بصير.. رحلتك من الشتات إلى اليقين"، والذي سيعرض على شاشة “أون”: "الدكتور مصطفى محمود عمل كتاب رحلتي من الشك إلى اليقين".

ولفت إلى أن الإنسان يرى بعينه الأشياء لكن قبله لابد أن يرى حقائق الأشياء، والبصير هو الذي يدرك معاني الأشياء، موضحًا أن الشخص إذا فهم الدنيا غلط ورأها بالزينة بتاعتها هيكون شرس جدا، لكن لو فهم حقيقة الدنيا بقلبه هيعرف يكون نافع ومجتهد ومثابر وسيكون لديه قدر الزهد الذي يحبه الله، وسيكون لديه رضا بأقدار الله.

وتابع: "أعتز برحلتي للغاية بما فيها من اندفاع، وأوقات أخرى جهل، وأوقات رغبة ليست متفقة مع قدر العلم الذي أملكه، وكل هذه الرحلة انتهت بأن أكرمنا الله بمشائخ جلسنا تحت أقدامهم ليعلمونا".

وواصل: "عندما مررنا بتلك الخطوات، أصبحنا نتفهم عندما يقرأ أحد أصحابنا كتابا ويحب الكلام في الدين، ويحب أن يذوق الناس ما ذاقه، ثم يندفع بدون علم، وأنا أدرى الناس بتلك الخطوة".

وأضاف: "مر عليا وقت في حياتي، كان يحزن مني شيخي لانشغالي بالدعوة، وعدم انشغالي بطلب العلم، وكان المشائخ دائما يعلمونا أن 80% طلب علم، و20% دعوة".