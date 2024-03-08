مصطفى حسني: القرآن ليس فيه عتابات كثيرة وفيه أمل كثير

قال الداعية مصطفى حسني، إن دراسة العلوم النفسية جعلت الشخص جيبه فيه حلول متعددة لطرح الموضوعات، وجعلته يمتلك مصطلحات بجانب المصطلحات الشرعية تكون قريبة من الناس.

وأضاف خلال لقائه في برنامج “معكم” مع الإعلامية منى الشاذلي، المُذاع عبر فضائية "أون إي"، أنه من الأمانة إذا كان هناك أدوات يستطيع الشخص من خلال استخدامها توصيل رسالته فإن هذا الشخص يكون مقصر في حق نفسه وحق الناس التي استأمنته إذا لم يجمع كل الأدوات.

وأوضح الداعية مصطفى حسني، أنه دائما الرجوع لكتاب الله يطمئن الشخص، لأن القرآن ليس فيه عتابات كثيرة، وفيه أمل كثير.