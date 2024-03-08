الجمعة 08 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مصطفى حسني: القرآن ليس فيه عتابات كثيرة وفيه أمل كثير

مصطفي حسني
مصطفي حسني

قال الداعية مصطفى حسني، إن دراسة العلوم النفسية جعلت الشخص جيبه فيه حلول متعددة لطرح الموضوعات، وجعلته يمتلك مصطلحات بجانب المصطلحات الشرعية تكون قريبة من الناس.

 

وأضاف خلال لقائه  في برنامج “معكم” مع الإعلامية منى الشاذلي، المُذاع عبر فضائية "أون إي"، أنه من الأمانة إذا كان هناك أدوات يستطيع الشخص من خلال استخدامها توصيل رسالته فإن هذا الشخص يكون مقصر في حق نفسه وحق الناس التي استأمنته إذا لم يجمع كل الأدوات.

 

وأوضح الداعية مصطفى حسني، أنه دائما الرجوع لكتاب الله يطمئن الشخص، لأن القرآن ليس فيه عتابات كثيرة، وفيه أمل كثير.

مصطفى حسني معكم

مواد متعلقة

رمضان 2024.. برنامج مصطفى حسنى "بصير" على On (فيديو)

الأكثر قراءة

عاجل.. تقرير: مليارات الدولارات الخليجية تتجه إلى مصر مع احتدام الحرب بالمنطقة

عاجل.. الحكومة عن "صفقة رأس جميلة": لا يوجد اتفاق معلن.. وما يتردد "تكهنات"

الداخلية تضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 43 مليون جنيه

عاجل.. روسيا: تدمير قاعدين عسكريتين للإرهابيين فى محافظة إدلب السورية

عاجل.. مقتل 6 أشخاص فى حادث طعن جماعى بكندا

عاجل.. موديز تعدل النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية وتؤكد تصنيفها عند CAA1

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

صلاح الأخلاق ورِفعَة المجتمع

د. محمد عفيفي

الإمام محمد عبده

وائل لطفي

انتخابات الناشرين المصريين

ماجد حبته

ستينية مصر وكينيا

حسين دعسة

حماس ترد على مقترح وقف إطلاق النار.. والرد يثير زوبعة

أسماء محفوظ

ماذا قلت لأعضاء الاتحاد الأوروبى؟

وائل لطفي

خطوة للأمام

محمد العسيري

أيام فى محطة مصر

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"الدولية للاجئين" تصدر توصيات عاجلة لإنقاذ غزة من العدوان الإسرائيلى

"الدولية للاجئين": إسرائيل تعرقل المساعدات المقدمة لغزة عمدًا

"واشنطن بوست" تكشف عدد صفقات الأسلحة "السرية" التى أرسلتها أمريكا لإسرائيل منذ بدء حرب غزة