مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل حق عرب لـ"أحمد العوضى" الحلقة 2

تصدر مسلسل "حق عرب" للنجم أحمد العوضي الترند بعدما عرضت أولى حلقاته على قناة أون مساء أمس الإثنين، وذلك في أول أيام شهر رمضان، والذي يشهد منافسة كبيرة بين عدد من الأعمال المتنوعة بين التاريخي والكوميدي والأكشن .



مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل حق عرب الحلقة الثانية

وتشهد الحلقة الثانية من مسلسل حق عرب الكثير من التفاصيل المتنوعة الخاصة بالمسلسل، حيث يعيش عرب السويركي، الذي يجسد شخصيته أحمد العوضي، الكثير من التفاصيل المنتظر أن تشتعل بعدما دخل في خلاف مع والدته حول قاتل والده، والذي يجعله يدخل في خلاف كبير مع عبدربه الذي يجسد شخصيته رياض الخولي، الذي هو في الأساس والده الحقيقي إلا أنه لا يعلم ذلك بسبب تغييره بطفلة أخرى خلال ولادته.



مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل أحمد العوضي الحلقة 3

وتعرض الحلقة الثالثة من مسلسل حق عرب على قناة أون دراما في التاسعة مساء، ويعاد في الثانية عشر صباحًا من نفس اليوم وفي اليوم التالي في تمام الثالثة عصرًا، ويعرض على منصة واتش إت.



مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل حق عرب الحلقة الثالثة

يعرض على قناتي أون وأون دراما، بالإضافة إلى عرضه على منصة واتش إت.

قصة مسلسل حق عرب

تدور أحداث مسلسل حق عرب في منطقة الجمالية في زمننا الحالي مع سيد المنطقة عبدربه وهو رجل في السبعينيات من عمره ويخافه الجميع، عبدربه له أخ "عطوة" يكون دائمًا بجانبه ويطيع أخاه الأكبر دائمًا، وفى يوم من الأيام يكتشف عبدربه أن أحد رجاله الثلاثة المقربين يخونه، وهنا يظهر عزت السويركى رجلًا شريفًا، عزت هو أقرب الناس إلى عبدربه، وعندما يلتقي بصباح الجياش نعود إلى ماضٍ ملىء بالأحداث.



ابطال مسلسل حق عرب

الحلقة الثالثة من مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.