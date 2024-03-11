مسلسلات رمضان 2024.. موعد إعادة مسلسل حق عرب للعوضي الحلقة 1

حقق مسلسل حق عرب حالة نجاح كبيرة خلال الحلقة الاولى التي انطلق عرضها على مجموعة قنوات أون و أون دراما خلال أول أيام شهر رمضان 2024.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد اعادة مسلسل أحمد العوضي الحلقة 1

تعرض الإعادة الأولى على قناة أون في الخامسة صباحا وفي الحادية عشر صباحا من اليوم التالي، ويعرض على أون دراما في الثالثه فجرا والحادية عشر صباحا .



مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل احداث مسلسل حق عرب الحلقة السابقة

وشهدت الحلقة الأولى من مسلسل حق عرب العديد من الأحداث التي أظهرت علاقة عرب السويركي بالحارة والكثير من التفاصيل الحياتية المميزة لأبطال العمل .

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل حق عرب الحلقة الاولى

يعرض مسلسل حق عرب على قناة أون و أون دراما، حيث يعرض المسلسل بداية على قناة دراما الساعه العاشرة مساء وبعدها يعرض على قناة اون .

قصة مسلسل حق عرب

تدور أحداث مسلسل حق عرب في منطقة الجمالية في زمننا الحالي مع معلم المنطقة عبد ربه وهو رجل في السبعينيات من عمره ويخافه الجميع، عبد ربه له أخ "عطوة" يكون دائمًا بجانبه ويطيع أخاه الأكبر دائمًا، وفى يوم من الأيام يكتشف عبد ربه أن أحد رجاله الثلاثة المقربين يخونه، وهنا يظهر عزت السويركى رجل شريف، عزت هو أقرب الناس إلى عبد ربه وعندما يلتقي بصباح الجياش نعود إلى ماضٍ ملىء بالأحداث.

أبطال مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وعدظ اخر من النجوم .