الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

بـ "حكاياتنا حلوة".. عمرو دياب يتصدر الترند في أول أيام رمضان

الهضبة
الهضبة

طرح النجم الكبير عمرو دياب أغنية "حكاياتنا حلوة"ضمن الحملة الدعائية لاحدى شركات العقارات وذلك أول أيام رمضان المبارك.

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تفاصيل الأغنية الجديدة لعمرو دياب

حكاياتنا حلوة من كلمات منة القيعي ، لحن عزيز الشافعي ، وتوزيع وسام عبد المنعم ، وميكس أمير محروس.

وفور طرح الأغنية عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلف تصدرت الأغنية التريند وتحديدا على موقع "إكس".

اغنيه رمضان 2024

وكان الفنان عمرو دياب قد طرح ليلة رمضان أغنية الكلمة الحلوة وهي ضمن حملة دعائية لاحدى شركات الاتصالات ، ومن كلمات ايمن بهجت قمر ولحن مدين وتوزيع أسامة الهندي .

كلمات أغنية الكلمة الحلوة :
الكلمة الحلوة عشانك .. 
أحلى كلام من قلبي أنا ليك
انت الموضوع ياحبيبي اتفضل أهلا بيك 
عالدقة الصوت ده له رقة .. اتكلم بقى ورينا 
قولها اوعى تقول لأ .. قولها دي أحلى قصاد عيني
الكلمة تغير دنيا .. بتغير دنيا بحالها 
شوف كام واحد أجلها وغلاوتك ندموا عليها .

الموضوع ياحبيبي اتفضل أهلا بيك 
عالدقة الصوت ده له رقة .. اتكلم بقى ورينا 
قولها اوعى تقول لأ .. قولها دي أحلى قصاد عيني
الكلمة تغير دنيا .. بتغير دنيا بحالها الموضوع ياحبيبي اتفضل أهلا بيك 
عالدقة الصوت ده له رقة .. اتكلم بقى ورينا 
قولها اوعى تقول لأ .. قولها دي أحلى قصاد عيني
الكلمة تغير دنيا .. بتغير دنيا بحالها 
شوف كام واحد أجلها وغلاوتك ندموا عليها .

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