أحداث مسلسل حق عرب.. الذكاء الاصطناعى يُعيد رياض الخولى ووفاء عامر شبابًا

مسلسلات رمضان 2024

انطلقت الحلقة الأولى من مسلسل حق عرب للنجم أحمد العوضي، بمشهد “فلاش باك” للنجمين رياض الخولي الذي يقدم شخصية “المعلم عبدربه” وزوجته الفنانة وفاء عامر، وهي لا تزال حاملا، حيث ظهر الثنائي في مرحلة الشباب خلال تواجدهما بمنطقة المغربلين.

رياض الخولي ووفاء عامر بمرحلة الشباب

واستخدم مخرج العمل إسماعيل فاروق الذكاء الاصطناعي ليظهر النجمين بعمر الشباب.

واشتعل الصراع بين رياض الخولي ومعلمي شارع المغربلين، على كنز عثر عليه في سرداب منزله، ليفاجأ بكوبرا تحمي الآثار، قبل أن يستيقظ “الخولي” من منامه مُصابًا بالفزع الشديد.

ويحكي “الخولي” تفاصيل الحلم لأحد أصدقائه، فيسفسره بأن نجله سيقتله عندما يشتد عوده.

يأتي موعد عرض مسلسل “حق عرب” للفنان أحمد العوضي على قناة “أون دراما” في التاسعة مساء ويعاد في الثانية عشرة صباحا من نفس اليوم وفي اليوم التالي في تمام الثالثة عصرا.

قصة حق عرب للعوضي

تدور أحداث مسلسل حق عرب في منطقة الجمالية في زمننا الحالي مع سيد المنطقة عبدربه وهو رجل في السبعينات من عمره ويخافه الجميع، عبدربه له أخ يسمى "عطوة" يكون دائمًا بجانبه ويطيع أخاه الأكبر دائمًا.

وفى يوم من الأيام يكتشف عبدربه أن أحد رجاله الثلاثة المقربين يخونه، وهنا يظهر عزت السويركى رجل شريف، عزت هو أقرب الناس إلى عبدربه وعندما يلتقي صباح الجياش نعود إلى ماضٍ ملىء بالأحداث.

أبطال مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

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