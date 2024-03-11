مسلسلات رمضان 2024.. أحمد العوضي: مسلسل حق عرب مسلسل يليق بالجمهور

قال الفنان أحمد العوضي إنه ينتظر رد فعل الجمهور على أولى حلقات مسلسله الجديد “حق عرب”، والمنتظر عرضه على قناة أون و أون دراما، والذي يعرض ضمن موسم شهر رمضان.

أحمد العوضي: مسلسل حق عرب مسلسل يليق بالجمهور

وأكد العوضي في تصريح لـ"الدستور"، أن مسلسل حق عرب يتناول الكثير من التفاصيل الحياتية التي تخص الشارع المصري، والتي تلامس قلوب وعقول الجمهور، لافتا إلى أن العمل تم تصويره في أماكن حقيقية خاصة في منطقة شارع الحسين والمعز.

العوضي يشكر مؤلف حق عرب

وتابع: "المسلسل يقدم حالة فنية مميزة من حيث القصة التي كتبها محمود حمدان، والذي يقدم وجبة دسمة مليئة بالتفاصيل الحوارية الجيدة والمنتظر أن تحدث حالة جماهيرية كبيرة بين الجمهور، لما فيها من تفاصيل جيدة مكتوبة بعناية" .

مواعيد عرض حق عرب

ويأتي موعد عرض مسلسل حق عرب للفنان أحمد العوضي على قناة أون دراما في التاسعة مساء ويعاد في الثانية عشر صباحا من نفس اليوم وفي اليوم التالي في تمام الثالثه عصرا.

كما يعرض العمل على قناة أون في الثانية عشر صباحا ويعاد في الخامسة صباحا وفي الحادية عشر صباحا من اليوم التالي.

أحداث مسلسل حق عرب

تدور أحداث مسلسل حق عرب في منطقة الجمالية في زمننا الحالي مع سيد المنطقة عبد ربه وهو رجل في السبعينيات من عمره ويخافه الجميع، عبد ربه له أخ "عطوة" يكون دائمًا بجانبه ويطيع أخاه الأكبر دائمًا، وفى يوم من الأيام يكتشف عبد ربه أن أحد رجاله الثلاثة المقربين يخونه، وهنا يظهر عزت السويركى رجل شريف، عزت هو أقرب الناس إلى عبد ربه وعندما يلتقي بصباح الجياش نعود إلى ماضٍ ملىء بالأحداث.

أبطال مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.