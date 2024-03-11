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مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024

تفاصيل أحداث إمبراطورية ميم الحلقة الأولى لخالد النبوي ومواعيد العرض والإعادة

إمبراطورية ميم
إمبراطورية ميم

تعرض مجموعة قنوات DMC الفضائية، اليوم الإثنين، الحلقة 1 من أحداث مسلسل إمبراطوية ميم بطولة النجم خالد النبوي، ونخبة كبيرة من الفنانين بالتزامن مع عرضه على منصة واتش ات الرقمية.

تفاصيل أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 1

ومن المتوقع أن يحقق مسلسل إمبراطوية ميم، نجاحا كبيرا، خاصة أنه يناقش العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية بطريقة بسيطة، وذلك من خلال أحداث ومشاكل معظمها موجودة على أرض الواقع، مع تقديم كيفية الحلول المناسبة لتلك المشكلات، وهو ما ظهر واضحا خلال البرومو التشويقي للعمل، ما جعل الجمهور ببحث عن مواعيد عرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم.

قنوات عرض مسلسل إمبراطورية ميم

تعرض اليوم الإثنين، الحلقة 1 من أحداث  مسلسل إمبراطورية ميم، إذ يعرض المسلسل يوميًا على قناة dmc فى تمام الساعة 10:45 مساءً والإعادة الساعة 10:15 صباح اليوم التالي.

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم على قنوات DMC

فيما تعرض الحلقة الجديدة من مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc دراما فى تمام الساعة 6:05 مساء، والإعادة الساعة 12:00 ظهرًا، وتعاد مرة ثانية الساعة 3:30 بعد منتصف الليل، بالتزامن مع عرض حلقات المسلسل على منصة watch it الرقمية بشكل حصري.

أحداث الحلقة الأولى من مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي

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قصة مسلسل إمبراطورية ميم

تدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم، فى إطار اجتماعي تشويقي ويناقش الكثير من القضايا الاجتماعية والإنسانية بطريقة مبسطة، تحتوى على جزء لايت كوميدى، وهو مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم، للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، وتم تقديمها من قبل خلال فيلم سينمائي قامت ببطولته الفنانة الراحلة فاتن حمامة عام 1972، وكتب المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار للمسلسل السيناريست والمؤلف محمد سليمان عبدالمالك.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

إمبراطورية ميم، يضم 30 حلقة ويشارك فى بطولته أمام النجم خالد النبوي، مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم نشوى مصطفى، محمود حافظ، محمد محمود عبدالعزيز، حلا شيحة، نور النبوي، إلهام صفي الدين، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، نورهان منصور، ريمون توفيق، والمسلسل انتاج شركة أروما بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج محمد سلامة.

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