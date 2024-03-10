الأحد 10 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024| عبدالرحيم كمال يتابع مونتاج حلقات الحشاشين مع بيتر ميمى (خاص)

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

دخل  المخرج بيتر ميمي، معسكرا مغلقا للانتهاء من مونتاج الحلقات الأخيرة، لـ مسلسل الحشاشين، بطولة النجم كريم عبدالعزيز والمقرر انطلاق أولى حلقاته، غدا الإثنين، مع بداية الماراثون الدرامي الرمضاني 2024، ويُعرض حصريا على شبكة قنوات DMC الفضائية، بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الرقمية.

عبدالرحيم كمال رفقة بيتر ميمى لمتابعة عمليات مونتاج حلقات الحشاشين 

وعلم "الدستور" أن السيناريست والمؤلف الكبير عبدالرحيم كمال، يتابع بشكل يومي عمليات مونتاج ومكساج الحلقات، رفقة المخرج بيتر ميمي، داخل غرفة المونتاج، وذلك لخروج المسلسل فى أبهى صورة للجمهور الذى ينتظر بشغف انطلاق حلقات مسلسل الحشاشين، لثقل العمل دراميا، وهو ما ظهر واضحا خلال البرومو والبوسترات الدعائية الرسمية له، وكذلك ملامح من قصة وأحداث المسلسل التاريخي.

الحشاشين.. الأضخم إنتاجيًا فى دراما رمضان 

ويعد مسلسل الحشاشين، أضخم الأعمال الدرامية التى تنتجها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، خلال الماراثون الرمضانى، باعتباره ملحمة درامية تحمل العديد من الأحداث التشويقية والمثيرة التي تتحدث عن أكثر طائفة مرعبة مرت في التاريخ وهي طائفة الحشاشين أو الحشيشية، ويجسد النجم كريم عبدالعزيز، خلال الأحداث، شخصية حسن الصباح مؤسس الفرقة من خلال رحلة مليئة بالمغامرات، ويقدم أداءً يعكس تفردًا ومهارة في التمثيل، حيث يسعى لترك بصمة لامعة في تاريخه الفني، ويخوض تحديًا كبيرًا من خلال التعامل مع إحدى أكثر قضايا التاريخ والاعتقاد حساسيةً في المنطقة العربية.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل الحشاشين 

وتُعرض حلقات مسلسل الحشاشين، حصريًا على مجموعة قنوات DMC الفضائية، ومنصة Watch it الإلكترونية، على مدار شهر رمضان خاصة أن العمل يضم 30 حلقة.

أحداث مسلسل الحشاشين 

تدور أحداثه في إطار تاريخى اجتماعي، إذ تقع أحداثه في القرن الحادى عشر في شمال بلاد فارس، إذ أسس حسن الصباح فرقة من أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية وسماها بـ"الفدائيين"، رجال لا يأبهون بالموت في سبيل تحقيق هدفهم، حيث كان هؤلاء الفدائيون يلقون الرعب في قلوب الحكام والأمراء المعادين لهم، وتمكنوا من اغتيال العديد من الشخصيات المهمة جدًا.

صناع وأبطال مسلسل الحشاشين 

مسلسل الحشاشين يشارك فى بطولته أمام النجم كريم عبدالعزيز، مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم فتحي عبدالوهاب، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، وتامر مجدي، والمسلسل من تأليف الكاتب والسيناريست الكبير عبد الرحيم كمال، وإنتاج شركة سينرجي، وإخراج بيتر ميمي.

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