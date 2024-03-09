السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز

فن

وزيرة الثقافة وسفير فرنسا بالقاهرة يشهدان عرض "كارمن" بالأوبرا

وزيرة الثقافة مع
وزيرة الثقافة مع سفير فرنسا ورئيسة الأوبرا

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والسفير إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بمصر، عرض "أوبرا كارمن"، بحضور الدكتورة لمياء زايد، رئيس دار الأوبرا المصرية، ووفد من الدبلوماسيين العاملين بالسفارة، والمركز الثقافي الفرنسي بالقاهرة، والعرض تؤدي خلاله الميتزوسوبرانو الفرنسية "ماري كارال" -التي تستضيفها الأوبرا لأول مرة- دور "كارمن".

عرض أوبرا كارمن يأتي ضمن خطط التبادل الثقافي والفني بين مصر وفرنسا

وأكدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أن الإبداع بمختلف صوره يُعد إحدى الوسائل الفاعلة لتوطيد العلاقات بين الشعوب، وقالت وزيرة الثقافة: "إن مشاركة الميتزوسوبرانو الفرنسية "مارى كارال" فى عرض "أوبرا كارمن" يأتي ضمن خطط التبادل الثقافي والفني بين الدولتين". 

وعبر السفير إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، عن سعادته بالتعاون بين سفارة فرنسا بالقاهرة -ممثلة في المركز الثقافي الفرنسي-، ووزارة الثقافة المصرية -ممثلة في دار الأوبرا-، مضيفًا أن "أوبرا كارمن" هي الفعالية الأولى التي يشهدها بالأوبرا، والتي يأتي عرضها متواكبًا مع الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة،  وعام الفرانكفونية.

 

رئيس الأوبرا: عرض كارمن إحدى العلامات البارزة فى تاريخ الفنون الجادة

وقالت الدكتورة لمياء زايد، رئيس دار الأوبرا: "إن عرض كارمن يُعد إحدى العلامات البارزة فى تاريخ الفنون الجادة، وأضافت أن إعادة إنتاجه بعد غياب 15 عامًا يهدف إلى تقديم أهم إيقونات الإبداع إلى الجمهور المصري والجاليات المُقيمة.

 

عرض أوبرا كارمن

يُذكر أن، عرض "أوبرا كارمن" بقيادة المايسترو نادر عباسي -المشرف الفني على الفرق الفنية بالأوبرا،  والقائد الأساسي لدار الأوبرا المصرية-، وإخراج حازم طايل، وأداء فرقة أوبرا القاهرة،  ومديرها الفني الدكتورة داليا فاروق، وبمشاركة أوركسترا أوبرا القاهرة، وفرقة باليه أوبرا القاهرة، مع كورال أوبرا القاهرة، تصميم الديكور، محمد عبدالرازق، والإضاءة، ياسر شعلان، ومدرب الكورال، مينا حنا، تصميم الرقصات، أرمينيا كامل، ويُعاد تقديمه أيام: "الخميس، الجمعة، الأحد، الإثنين 18، 19، 21، 22 أبريل" على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة السفير إيريك شوفالييه أوبرا كارمن الدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية عرض أوبرا كارمن

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