ليلة روحانية للشيخ ياسين التهامي ضمن السهرات الرمضانية فى الأوبرا

يستعد عميد المنشدين الشيخ ياسين التهامي، لإقامة ليلة روحانية، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، وذلك يوم الخميس الموافق 28 مارس الجاري، برفقة فرقته الخاصة، وذلك فى إطار الأمسيات والسهرات الرمضانية التى تقيمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، وتحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

التفاصيل الكاملة لأمسية الشيخ ياسين التهامي على المكشوف بالأوبرا

ومن المقرر أن تبدأ الأمسية فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، يقدم الشيخ ياسين التهامي، خلال الأمسية مجموعة من أبرز إبداعاته والتى تضم مجموعة من الابتهالات والتواشيح والأناشيد الدينية التي تدعم القيم السامية إلى جانب مجموعة من المدائح النبوية والأشعار الصوفية التي تحث على مكارم الأخلاق، حيث يعمل عميد المنشدين على خلق حالة من السمو الوجداني لترتقي المشاعر إلى عنان السماء، خلال إنشاده أبيات الأشعار الصوفية والتراثية وقصائد المديح النبوي والابتهالات، والتى دائما ما يتفاعل معها الحضور المنشد الشهير الشيخ ياسين التهامي.

سعر تذكرة أمسية الشيخ ياسين التهامي بالأوبرا

وفى سياق متصل طرحت إدارة الأوبرا المصرية، التذاكر الخاصة بالحفل وجاءت بفئة واحدة قيمتها 160 جنيهات، ومن المتوقع أن ترفع الأمسية لافتة كامل العدد، كعادة الليالي الروحانية التى يقيمها الشيخ ياسين التهامي، وجمهوره الغفير الذي ياتى إليه من مختلف المحافظات.

سهرات رمضانية متنوعة على مسارح الأوبرا بمختلف المحافظات

وتقام الأمسية، ضمن البرنامج الرمضاني الأوبرالي الذي يقام برئاسة الدكتورة لمياء زايد ، ويضم مجموعة حفلات رمضانية تبدأ في تمام التاسعة والنصف مساء، على مسارحها المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور، ويتضمن برنامج الفعاليات أمسيات موسيقية وغنائية متميزة ذات طابع روحاني وديني يسمو بالمشاعر والوجدان، بالإضافة إلى عروض لفرق فنية شابة متفردة مع ليالي لنجوم الموسيقى والغناء وسهرات للدول العربية هذا إلى جانب استمرار فعاليات برنامج الموسم الفني للأوبرا المصرية.