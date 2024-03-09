مسلسلات رمضان 2024| شواهى وشميعة وأشمع وشامع فى صراع مختلف مع "جودر" (خاص)

يترقب عشاق الدراما بشغف انطلاق حلقات مسلسل "جودر - ألف ليلة وليلة"، بطولة النجم ياسر جلال، خلال الماراثون الدرامي الرمضاني، خاصة بعد إطلاق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المنتجة له بالتعاون مع شركتى «ميديا هب»، و«أروما»، البرومو الخاص به، والذى صنع حالة من التشويق لدى المشاهدين، تمهيدا لعرض حلقاته حصريا على شبكة قنوات ON ومنصة WATCH IT الرقمية.

"الدستور" يرصد تفاصيل قصة وأحداث مسلسل "جودر - ألف ليلة وليلة"

علم "الدستور" أن حلقات مسلسل "جودر - ألف ليلة وليلة" ترصد بشكل تفصيلي حياة (جودر بن عمر المصري) ويجسده النجم ياسر جلال، ويكبر «جودر» والذى يصبح صيادًا، وذلك بعد رحيل والده يخوض هو وأخواه "سالم وسليم" ويجسدهما وليد فواز وياسر الطوبجي، ويدخل الثلاثي مغامرات عديدة تذهب بهم إلى عالم سحرى ملىء بالفانتازيا والتشويق.

شواهى وشميعة وأشمع وشامع فى صراع مختلف مع "جودر"

وفى سياق متصل أكد مصدر لـ"الدستور" أن أبرز الأحداث خلال المسلسل، دخول "جودر" فى صراعات متعددة مع «الشمعيين»، وهم الأشقاء الأربعة: «شواهى، وشميعة، وأشمع، وشامع»، ويجسدهم بالترتيب، النجمة نور اللبنانية، والنجوم مجدى فكرى، وعابد عنانى، ومحمد على رزق.

تتوالى الأحداث وتسرد القصة كيف تحول "جودر" من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة، حيث يعمل "جودر" بكل طاقته، ويظل صبورًا فى عمله فى صيد السمك، وذات يوم، وبينما هو يصيد السمك يأتيه رجل مغربى يرتدى ملابس مزركشة وثمينة، ويطلب منه مساعدته فى الحصول على أغراض الجن "شمردل" الأربعة، وهى (الخاتم والسيف والسلسلة وكرة الفلك الموجودة على رأسه)، وشرح له كيف يمكن الحصول عليها، وكيف يمر بالسبعة أبواب المؤدية إلى «شمردل»، فيوافق «جودر» على الذهاب معه إلى المغرب للقضاء على هذا الجن، والحصول على أشيائه، ويعطيه المغربى ألف دينار لكى يعطيها لوالدته لتعيش بها والتى تجسدها الفنانة وفاء عامر.

تفاصيل مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة

مسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة" ينتمى إلى نوعية دراما التراث التاريخي التخيلي فى إطار الفانتازيا، ويرصد حكاية من حكايات ألف ليلة وليلة، وهي حكاية (جودر) إحدى الشخصيات الخيالية التي يضمها كتاب القصص الشهير، مثل شخصية الملك شهريار وشهرزاد والوزير جعفر وهم شخصيات في القصة الرئيسية، وسندباد وشاه زمان ومرجانة وغيرهم وهم من شخصيات قصص شهرزاد.

صناع وأبطال مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة

"جودر- ألف ليلة وليلة" معالجة درامية وسيناريو وحوار المؤلف الكبير أنور عبدالمغيث، ويشارك فى بطولته أمام النجم ياسر جلال، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم نور اللبنانية، وفاء عامر، تارا عماد، ياسمين رئيس، وليد فواز، أحمد ماهر، ياسر الطوبجي، عابد عناني، مجدي فكري، محمد علي رزق، أحمد بدير، رشوان توفيق، فتوح أحمد، محمد التاجي، أحمد ماهر، عبدالعزيز مخيون، أيتن عامر، والعمل من إنتاج شركتى ميديا هب وأروما، ومن إخراج إسلام خيري.