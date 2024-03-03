ياسر جلال: فريق "جودر" تعاهد على تقديم عمل يليق بالشركة المتحدة

قال الفنان ياسر جلال إنه ما زال يصور مسلسل "جودر" حتى الآن:"أشكر الشركة المتحدة على تحمسها في البداية لهذا العمل".

أضاف جلال في مداخلة لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc": "أستاذ محمد السعدي المنتج والأستاذ تامر مرتضى عملوا كل اللي يقدروا عليه، ومعانا مخرج كبير جدًا هو الأستاذ إسلام خيري".

ياسر جلال: النص سيكون مفاجأة للناس.. والمسلسل أكبر من البرومو

أشار إلى أن مسلسل "جودر" بمثابة إعادة اكتشاف للمخرج إسلام خيري وسيكون مفاجأة رمضان هذا العام.

وتابع "النص سيكون مفاجأة للناس، وهناك تضحيات كبيرة جدًا من كل الأقسام الفنية الموجودة في العمل على كافة المستويات لكي نقدمه بطريقة تليق".

واستكمل:"المسلسل أكبر من البرومو وسيكون مفاجأة كبيرة" مؤكدًا أن كل فريق العمل يبذل أقصى جهد لنشرف الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.