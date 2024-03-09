محمد جمعة يشيد ببرنامج "نور الدين": شكرًا لصاحب الفكرة والقرار

أشاد الفنان محمد جمعة بفكرة برنامج "نور الدين" الذي يقدمه فضيلة الإمام الدكتور علي جمعة، وتنطلق أولى حلقاته مع حلول شهر رمضان الكريم.

محمد جمعة يشيد بفكرة برنامج "نور الدين"

ونشر "جمعة" برومو برنامج "نور الدين" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك وعلق قائلا: "البرنامج ده إن شاء الله هيكون من أهم البرامج.. شكرا لصاحب الفكرة والقرار".

قنوات عرض برنامج نور الدين

ويذاع برنامج نور الدين، عبر شبكة قنوات ON، CBC الفضائية، إضافة إلى قناة الناس، والقناة الأولى، بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الرقمية.

تفاصيل برنامج نور الدين

برنامج "نور الدين" يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويجيب الشيخ علي جمعة خلال البرنامج عن تلك التساؤلات جملة وتفصيلا بطريقة مبسطة.

كان قد حقق برومو برنامج نور الدين انتشارا واسعا فور طرحه عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ونال إعجاب الجمهور لى منصات التواصل المختلفة، خاصة أن الفكرة جريئة ومختلفة، وهو الأمر الذي جذب الجمهور من مختلف الفئات والأعمار.

ونشرت الصفحة الرسمية لقناة ON البرومو الترويجي لبرنامج "نور الدين"، معلقة:«ليه ربنا سايب الشيطان يوسوس لنا وإحنا ليه مش بنشوف ربنا.. انتظروا برنامج #نور_الدين مع فضيلة الدكتور على جمعة في رمضان شهر الفرحة على شاشة ON».

ويستمع فضيلة الإمام علي جمعة، خلال حلقات برنامج "نور الدين" إلى أسئلة الأولاد والفتيات بأساليبهم البسيطة والحالمة ومنها أسئلة يصعب على الآباء الإجابة عليها ومن ثم يجيب عليها ويذكر رأي الدين بطريقة علمية ولكنها بطريقة سهلة وسلسة ومن ثم يستوعب تلك الفئات.