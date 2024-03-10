الأحد 10 مارس 2024
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فن

مسلسلات رمضان 2024| طلاق محمد محمود عبدالعزيز وحلا شيحة فى إمبراطورية ميم (خاص)

محمد محمود عبدالعزيز
محمد محمود عبدالعزيز

حالة من الشغف يعيشها عشاق الدراما المصرية والعربية، منذ أن طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع شركة أروما ستوديوز لمالكها المنتج تامر مرتضى، التريلر والبوسترات الدعائية الرسمية لمسلسل إمبراطورية ميم ، الذى يخوض به النجم خالد النبوى السباق الدرامى الرمضانى المقبل، وتنطلق أولى حلقاته غدًا الإثنين، ويُعرض حصريًا عبر مجموعة قنوات «DMC»، بالتزامن مع عرضه على  منصة «WATCH IT» الرقمية.

تصاعد أحداث إمبراطورية ميم بعد طلاق محمد محمود عبدالعزيز وحلا شيحة 

علم "الدستور" من مصدر خاص أن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم، تشهد العديد من التطورات فى أولى الحلقات، ويظهر النجم محمد محمود عبدالعزيز، بشخصية "كريم" وهى شخصية محورية ويدخل فى عدة صراعات مع النجمة حلا شيحة، خلال الأحداث خاصة أنه يكون متزوجا منها ثم يطلقها ومن هنا تتطور الأحداث وتتعرف على "مختار أبوالمجد" الذى يجسده النجم خالد النبوي، وتقع فى غرامه، ويدخل "أبوالمجد" فى صراع مع أبنائه بسبب حبه لها بعد وفاة زوجته التى تجسدها الفنانة سلاف فواخرجي.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل إمبراطورية ميم 

يعرض مسلسل إمبراطورية ميم، بدءًا من غدا الإثنين حصريا على شبكة قنوات DMC بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الرقمية.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم 

مسلسل "إمبراطورية ميم" تدور أحداثه فى إطار اجتماعي، مليء بالتشويق، ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية المختلفة، خلال 30 حلقة، حول "مختار أبوالمجد"، الذي يجسده النجم خالد النبوي، وهو أب يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة بعد وفاة زوجته بجانب عمله في وزارة التربية والتعليم، ومع مرور الوقت تزداد مشاكل الأولاد، وتزداد معها أعباء والدهم في التربية، خاصة مع وصول أغلبهم لسن المراهقة، فتتوتر العلاقة بينه وبينهم، ومن ثم تتطور الأحداث.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

"إمبراطورية ميم" يشارك فى بطولته أمام النجم خالد النبوي مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم محمود حافظ، ليلى عزالعرب، نشوى مصطفى، حلا شيحة، هاجر السراج، نور النبوي، محمد محمود عبدالعزيز، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، آدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، والمسلسل مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم، للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، كتب المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار للمسلسل المؤلف والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك، والموسيقى التصويرية للموسيقار خالد حماد، وهو من إنتاج شركة "أروما" لمالكها المنتج تامر مرتضى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج محمد سلامة.

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