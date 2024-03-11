أحداث الحلقة الأولى من مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي

مسلسلات رمضان 2024..

انطلقت مساء اليوم الحلقة الأولى من مسلسل إمبراطورية ميم من بطولة “خالد النبوي” على قناة dmc دراما، على أن يتم إعادة الحلقة مرتين الأولى الساعة 12:00 ظهرا، والثانية فى تمام الساعة 3:30 صباحًا.

أحداث الحلقة الأولى من مسلسل امبراطورية ميم

تقوم الفنانة سلاف فواخرجى بدور زوجة النجم خالد النبوى، وتظهر في عدة مشاهد «فلاش باك»، تُوضح العلاقة بينها وبين زوجها، قبل أن تتوفى وتترك له مسئوليات كبيرة على عاتق الأب، مع أبنائه الستة.

وتقوم الفنانة نشوى مصطفى بدور "مديحة" وهى شقيقة مختار أبو المجد - خالد النبوي، وعمة الأبناء خلال أحداث مسلسل إمبراطورية ميم.

كما يؤدي النجم محمود حافظ، دور شقيق سلاف فواخرجي، "خال" أبناء مختار أبو المجد.

ويظهر النجم محمد محمود عبدالعزيز ضمن أحداث الحلقة الأولى من مسلسل إمبراطورية ميم يجسد دور "كريم" الذي يتزوج خلال الأحداث من النجمة حلا شيحة، وتحدث بينهما مشاكل ويقرر أن يطلقها، ومن ثم تتطور الأحداث ويدخل فى صراعات عديدة بعد وقوعها فى حب مختار أبو المجد الذي يجسده خالد النبوي.

وتقوم الفنانة القديرة ليلى عز العرب، بدور شخصية "دولت هانم" حماة خالد النبوي فى الأحداث.

وتظهر الفنانة الشابة مايان السيد، بدور "مادي" الفتاة التي يقع فى غرامها الفنان الشاب نور النبوي، وهو الابن الأكبر لـ مختار أبو المجد، ويريد أن يقود الإمبراطورية.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل “إمبراطورية ميم" مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم، للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، وتم تقديمها من قبل خلال فيلم سينمائي قامت ببطولته الفنانة الراحلة فاتن حمامة عام 1972، وحقق نجاحا كبيرا، فيما كتب المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار للمسلسل المؤلف والسيناريست محمد سليمان عبد المالك.

مسلسل إمبراطورية ميم، يضم 30 حلقة، ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية المهمة التي تسهم فى النهوض بالمجتمع وإعادة تشكيل الوعي والارتقاء بالوجدان والذوق العام، وهو النهج التي تقدمه شركة أروما لمالكها المنتج تامر مرتضى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في إطار الأعمال الدرامية التي تمثل أحد أهم وأبرز روافد القوة الناعمة لمصر.

صناع وأبطال مسلسل إمبراطوية ميم

إمبراطورية ميم، يشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين، أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، ليلى عز العرب، نشوى مصطفى، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، هاجر السراج، نور النبوي، مايان السيد، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، آدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، ريمون توفيق، والمسلسل موسيقى تصويرية للموسيقار خالد حماد، ومن إخراج محمد سلامة.