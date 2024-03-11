الإثنين 11 مارس 2024
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الكرازة

المطران شيحان يهنئ الرئيس السيسى والمصريين بحلول شهر رمضان المبارك

المطران شيحان
المطران شيحان

بعث المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، والزائر الرسولي علي شمال إفريقيا، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدم فيها التهنئة لفخامته والشعب المصري العظيم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، راجيًا من الله أن يحفَظ مصر ويحميها، ويحل السلام على جميع بلدان العالم".

 المطران شيحان يهنئ رئيس الوزراء

كما بعث المطران "شيحان " برقيات تهنئة مماثلة لكلٍّ من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية.

المطران جورج شيحان رئيس أساقفة ابرشية ألقاهرة المارونية لمصر السودان الزائر الرسولي للمؤسسات المارونية في مصر بمناسبة حلول شهر الشعب المصري العظيم

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