البابا تواضروس: الأنبا أكسيوس قدم خدمة رائعة فى كنائس عين شمس

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن الأنبا أكسيوس خدم في كنائس عين شمس كخدمة ناجحة، بعد نياحة أسقف المنصورة الراحل الأنبا داود، نجح أيضًا الأنبا أكسيوس في إشرافه على الخدمة بالمنصورة، وستتم سيامته أسقفًا على إيبارشية المنصورة.

وأشار البابا تواضروس خلال كلمته بصلوات طقس عشية سيامة الأساقفة الجدد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، قائلًا: "تاريخ الميلاد: 3 مارس 1974، في رهبنته كانت له أعمال خدمة في أعمال الدير المتنوعة".

وتابع البابا أن الأنبا أكسيوس قد خدم لفترة قصيرة في دولة الإمارات العربية وخدم بمنطقة عين شمس والمطرية بنجاح.

وأضاف قائلًا: "تمت رسامته أسقفًا لعين شمس، مع تجليس ورسامة آباء آخرين (يومَي 6 و7 مارس 2021 م)، وذلك في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة"، مشيرًا إلى أنه سيتم تجليسه اليوم أسقفًا على إيبارشية المنصورة ونقل الأنبا أرشليدس أسقف عام بكندا لمنطقة عين شمس.