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البابا تواضروس الثاني يستقبل رئيس وزراء أرمينيا

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الثلاثاء، نيكول باشينيان رئيس وزراء أرمينيا والوفد المرافق له.

أعرب قداسة البابا عن ترحيبه بضيفه والوفد المرافق، مشيرًا إلى أن مصر بلد له تاريخ عريق، وهي البلد التي فتحت أبوابها لتستقبل السيد المسيح والعائلة المقدسة في القرن الأول الميلادي، وفتحت أبوابها أيضًا للأرمن ليعيشوا فيها ويندمجوا في المجتمع المصري، وذكر قداسته نوبار باشا أول رئيس وزراء لمصر، والذي كان من أصل أرمني، وكذلك باغوس بك أول وزير خارجية لمصر، وعلى المستوى الكنسي ذكر قداسة البابا القديس غريغوريوس الأرمني الذي تذكره الكنيسة في الصلوات الكنسية، وكذلك القديسة أربسيما الأرمنية وهي معروفة في الكنيسة القبطية، حتى أن معظم الأديرة القبطية بها راهبات يحملن اسم "أربسيما". 

وأثنى قداسة البابا على العلاقات بين الكنيستين القبطية والأرمينية والمحبة التي تجمع بين قداسته وقداسة الكاثوليكوس كاراكين الثاني كاثوليكوس عموم الأرمن الأرثوذكس في اتشمياتزين، وقداسة الكاثوليكوس آرام الأول كشيشيان كاثوليكوس بيت كيليكيا الكبير بأنطلياس بلبنان وأشار قداسته إلى زيارته لأرمينيا عام ٢٠١٥.

ومن جهته أعرب نيكول باشينيان عن سعادته بزيارة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وبلقاء قداسة البابا، مثمنًا العلاقة الطيبة بين الكنيستين القبطية والأرمينية، وأشاد بعراقة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وبالقيم الروحية السامية التي حافظت عبر تاريخها الطويل.

وأثنى رئيس الوزراء الأرمني بلقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، واصفًا إياه بأنه جرى في أجواء إيجابية للغاية.

البابا تواضروس الثاني المقر البابوي السيد نيكول باشينيان البابا مصر تاريخ العائلة المقدسة

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