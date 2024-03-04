الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

قداسة البابا يصلى تجنيز نيافة الأنبا بيسنتى بالكاتدرائية

البابا تواضروس
البابا تواضروس

أقيمت في الثالثة عصر اليوم الإثنين صلوات تجنيز مثلث الرحمات نيافة الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة الذي رقد في الرب أمس.

وصلى قداسة البابا تواضروس الثاني صلوات التجنيز، وشاركه من الآباء المطارنة والأساقفة ومجمع كهنة إيبارشية حلوان، وكهنة ورهبان من العديد من إيبارشيات وأديرة الكرازة المرقسية، وخورس شمامسة الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس، وشعب إيبارشية حلوان والمعصرة والتبين و15 مايو الذين امتلأت بهم أرجاء الكاتدرائية.

وقدم نيافة الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس في كلمة ألقاها، خلال صلوات التجنيز، الشكر باسم مجمع كهنة إيبارشية حلوان وشعبها، لقداسة البابا على رعايته لنيافة الأنبا بيسنتي خلال فترة مرضه، كما شكر أعضاء المجمع المقدس ورؤساء ورئيسات الأديرة القبطية وكل المسئولين بأجهزة الدولة المختلفة، والقيادات التنفيذية بمحافظة القاهرة، وممثلي مجلسي النواب والشيوخ على تعزيتهم في رحيل نيافة الأنبا بيسنتي.

وتحدث قداسة البابا في كلمته عن أن مسيرة الإنسان تدور حول أربعة محاور: الصحة والمرض، والحياة والموت.

وأشار قداسته إلى أنه في أيام الصحة التي هي عطية من الله يستطيع الإنسان أن يخدم ويبذل ويعرف، ولكن يسمح الله بفترات من المرض ليرسل لنا الرسائل التالية: 
1- يشترك الإنسان مع المتألمين وثقيلي الأحمال.
2- يعرف الإنسان كم هي غالية نعمة الصحة.
3- يعرف الإنسان كم هو ضعيف جدًّا. 
4 - يتعلم أن ينظر إلى ذاته، ففي المرض تنسحق ذاته.

كما أوضح قداسته أن أيام حياة الإنسان قد تكون أيام خدمة أو تكريس أو عمل، فتكون أيامًا يرضى عنها الله، ولكن يأتي الموت كأقوى عظة تُعلّم الإنسان، لأن تذكار الموت من خلاله سيقف الإنسان أمام الديان العادل، لكي يُعطي حسابًا عن وكالته ومسئوليته.

وأضاف قداسته أنه عندما نودّع إنسانًا يترك الأرض ويذهب إلى السماء، نتعلم من وداعه، فكل إنسان سيصير له هذا الموقف ذات يوم.

وأضاف: "نيافة الأنبا بيسنتي قضى في الرهبنة 53 سنة، وخدم داخل مصر وخارجها بحسب ما كان يُكلّفه قداسة البابا شنودة الثالث، وفي كل مسئولية تولاها كان مخلصًا وأمينًا"،
وأعلن قداسة البابا عن أنه كلف نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات الاجتماعية بتدبير إيبارشية حلوان.

ورقد نيافة الأنبا بيسنتي في ساعة متأخرة من مساء أمس، عن عمر قارب 83 سنة، بعد أن قضى في الحياة الرهبانية أكثر من 53 سنة منها 38 أسقفًا، وتعرض في السنوات الأخيرة لأزمات صحية متتالية عطلته عن ممارسة عمله الرعوي.

قداسة حلوان إيبارشية حلوان بيسنتي أسقف حلوان

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