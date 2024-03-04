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الكرازة

كريم كمال ينعي نيافة الانبا بيسنتي عقب رحيله: كان راعيا صالحا

الانبا بيسنتي
الانبا بيسنتي

نعى الاتحاد العام لأقباط من اجل الوطن برئاسة كريم كمال نيافة الحبر الجليل الأنبا بيسنتي اسقف حلوان والمعصرة والتبين و١٥ مايو ورئيس دير القديس الانبا برسوم العريان الذي رحل عن علمنا منذ قليل عن عمر يناهز ال ٨٢ عام بعد حياة حفلة في خدمة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والوطن.

والاتحاد يتذكر دور نيافتة البارز في تعمير مطرانية حلوان والمعصرة التي تحولت في عهد نيافتة الي مركز ديني واجتماعي ووطني حيث اهتم نيافتة ببناء الانسان بجانب بناء الكنائس والمنشآت الطبية والاجتماعية التي تخدم الجميع بلا تفرقة.

والاتحاد يثمن دور نيافة الكبير في ارساء دعائم الوحدة الوطنية علي مدي اكثر من اربعة عقود ليسجل اسم نيافتة بحروف من نور كاحد اهم رموز الوحدة الوطنية في مصر.

والاتحاد ينعي فية اسقف جليل من رموز المجمع المقدس للكنيسة القبطية الارثوذكسية وواعي خدم بامانة وحبر جليل كان يعطي بسخاء كل من يترك بابة.

وأضاف كريم كمال الكاتب والباحث في الشان السياسي والمسيحي ورئيس الاتحاد نيافة الانبا بيسنتي كان خادم امين يخدم الجميع بلا تفرقة وكان يعيش في زهد ونسك شديد ورغم المتاعب الصحية كان يعمر في النفوس وفي الانشاءات وفي الخدمات إلى آخر لحظة.

وأضاف كمال كان بابة مفتوح للجميع ولم يضع يوما حاجز بينة وبين شعبة ولم يفرق بين غني وفقير لذلك سوف يظل عايش في قلوب الاقباط بخدماته ورعياته الامينة في في نفوس المصريين كعاشق للوطن عمل بكل جد علي دعم وحدة هذا الشعب.

رحل مساء الأحد  نيافة الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر قارب ٨٣ سنة، بعد أن قضى في الحياة الرهبانية أكثر من ٥٣ سنة منها ٣٨ أسقفًا.

وستقام صلوات تجنيزه في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية غدًا الاثنين ٤ مارس ٢٠٢٤ الساعة الثالثة عصرًا.

برسوم والمعصرة بيسنتي الكنيسة واجتماعي الطبية نيافة الانبا بيسنتي

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