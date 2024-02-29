مطران أبوقرقاص للكاثوليك يترأس قداس كاتدرائية أم النعم

ترأس الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، وذلك بكاتدرائية أم النعم الإلهية، بأبوقرقاص البلد.

شارك في الصلاة القمص يونان إستمالك، والأب يوساب أيوب، راعيا الكاتدرائية، حيث قدم صاحب النيافة الذبيحة الإلهية، ليمنح الرب سلامه، إلى جميع أنحاء العالم.

وفي كلمة العظة، أكد راعي الإيبارشية أهمية الكرازة بكلمة الله في حياتنا الإيمانية، والعائلية والرعوية فكلنا خدام اختارنا الله ليكلمنا بكلمته، لأجل زرع الخير، والمحبة، والسلام، والتوبة، والوداعة، كثمار للإصغاء للكلمة.

وأوصى الأب المطران الجميع ليكونوا رسلًا للمحبة، والرحمة، والسلام. فالعالم اليوم في أشد الحاجة لذلك.

في سياق متصل بالكنيسة الكاثوليكية، شارك مساء اليوم، غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، في تكريم نيافة الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، من قبل الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

أقيم الاحتفال بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بالنزهة الجديدة، في ضيافة الدكتور القس أندريا زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ومسئول الهيئة.

وفاز الأنبا بولا بجائزة صموئيل حبيب للعمل التطوعي لعام ٢٠٢٤، التي تقدمها الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، حيث شارك في حفل التكريم صاحبا النيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، بالإضافة إلى الشخصيات المختلفة الأخرى.

الخدمات الاجتماعيَّة للأنبا بولا:

• شغل منصب مدير عام مكتب التنمية الإيبارشيّ بأسيوط مدة 10 سنوات 2013- 2023؛

• عضو مجلس الإدارة الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية بمصر "شخصية عامة".

• كان عضوًا فعَّالًا ومؤثرًا في برامج منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية لمدة أكثر من 16 سنة.

• حصل على الدكتوراه الفخريّة من المركز المصري للسلام العالمي عام 2019، وذلك تقديرا للمجهودات والأعمال التي قدمها في مجال السلام الاجتماعي والثقافي والبيئي.

• صمّم وأنشأ قرية "بيت عنيا" و"كفر ناحوم" بمدينة أسيوط الجديدة، وهي لخدمة الأنشطة الروحية وتهتم بحفظ تراث العمارة المصرية وفلسفتها المتصالحة مع البيئة والتي تُحسن استخدام الموارد الطبيعية المحلية، وإعادة تدويرها.