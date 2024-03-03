الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

مكتب التعليم المسيحى يحتفل بصدور كتيب الصلاة

كنيسة
كنيسة

احتفل مساء السبت، مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية بالقاهرة بالكنيسة الكاثوليكية، بصدور كتيب الصلاة، بالتزامن مع المشروع الرعوي الإيبارشي "الصلاة"، من مرحلة حضانة، وحتى المرحلة الثانوية.

وأقيم الاحتفال بدار سيدة السلام، بمساكن شيراتون، بحضور الأب يونان شحاتة، مسؤول مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، وأعضاء لجنة الإعداد بالمكتب، الذين وضعوا الخطة التكوينية، الخاصة بالمشروع الرعوي الجديد بالإيبارشية "الصلاة".

وتم إعداد هذا الكتيب من خلال مقالات قداسة البابا فرنسيس حول "الصلاة"، وكتاب التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية، بالإضافة إلى كتاب "YOCAT".

ويحتوي الكتيب على عدد من الموضوعات، بحسب تعاليم كنيستنا الكاثوليكية وهي: ما هي الصلاة؟، كيف نصلي؟، معوقات الصلاة، شخصيات كتابية مصلية، بالإضافة إلى كيف أكون شفيعًا، للكنيسة؟.

وكذلك، سيقوم مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، بقيادة الأب يونان شحاتة، مكتب القاهرة، بالاستعداد، لوضع كتاب تكويني عن مفهوم "اليوبيل"، تزامنًا مع عام اليوبيل، عام ٢٠٢٥.

مكتب التعليم المسيحي المشروع الرعوي الإيبارشي دار سيدة السلام التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية لصلاة

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