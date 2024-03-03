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الكرازة

الأنبا تادرس يترأس صلوات سيامة كاهنان ودياكون وقمص جدد ببورسعيد

جريدة الدستور

صلى نيافة الأنبا تادرس مطران بورسعيد القداس الإلهي، في كنيسة القديسين الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا بمنطقة الضواحي ببورسعيد، وسام عقب صلاة الصلح الشماس ناجي وجدي كاهنًا جديدًا باسم القس يوساب، والشماس مينا رضا كاهنًا جديدًا باسم القس بقطر للخدمة بالكنيسة ذاتها.

كما سام نيافته الخادم ميشيل عبد المسيح شماسًا كاملًا باسم دياكون متاؤس، للخدمة بكنائس الإيبارشية.

وأيضًا رسم نيافة الأنبا تادرس خلال القداس ذاته الأب القس رويس بشاي الكاهن العام في رتبة القمصية.

من المقرر أن يقضي الكاهنان الجديدان فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

جدير بالذكر أن قداسة البابا تواضروس الثاني وضع حجر الأساس للكنيسة فى الأربعاء ٢٧ فبراير ٢٠١٩م، بعد صدور قرار تخصيص الكنيسة رقم ٩٦٠ لسنة ٢٠١٩ على مساحة ٥٠٠٠ م٢. 

الأنبا تادرس القداس الإلهي كنيسة القديسين الأنبا أنطونيوس صلاة الصلح الشماس ناجي كاهن ا جديد ا

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