الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

"الاشتياق القلبي للخلاص" في عظة الأحد الأسبوعية على قناة ON

كنيسة السيدة العذراء
كنيسة السيدة العذراء

أذيعت، صباح اليوم، كلمة للأب القس لوقا رؤوف كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا صموئيل المعترف بمدينة الشيخ زايد، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON - dmc - الحياة - cbc)، في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.

وتناول الأب القس من خلال قراءات قداس اليوم وهو الأحد الرابع من شهر أمشير، وموضوع إنجيله وهو "توبة زكا العشار" في إنجيل لوقا والأصحاح التاسع عشر، وأشار إلى استجابة الله لاشتياقنا الداخلي للخلاص، "لأَنَّ ابْنَ الإِنْسَانِ قَدْ جَاءَ لِكَيْ يَطْلُبَ وَيُخَلِّصَ مَا قَدْ هَلَكَ" (لو ١٩: ١٠).

ويتولّى الكاتب الصحفي أشرف صادق مدير تحرير الأهرام مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية، التي يتبادل آباء الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها.

القس لوقا القديس الأنبا صموئيل قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برنامج عظة الأحد الأسبوعية توبة زكا العشار

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