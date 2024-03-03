سيامة قمصا لإيبارشية شبرا الخيمة برئاسة الأنبا مرقس

قام الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها بترقية القمص استافروس فاروق لدرجة القمصية أثناء القداس الإلهي اليوم بكنيسة مارجرجس والشهداء بهتيم.

وصلى الأنبا مرقس صلوات القداس الإلهي اليوم من كنيسة مارجرجس والشهداء بهتيم، وقام بسيامة شمامسة برتبة ابسلتس واغنسطس.

وقام بتدشين اواني للخدمة بمشاكرة كهنة وشمامسة وخدام الكنيسة، وذلك في إطار زياراته الرعوية لكنائس الإيبارشية.

في السياق، تستعد الكنيسة الأرثوذكسية يومي 9 و10 مارس 2024 لرسامة أساقفة جدد للإيبارشيات التى خلت وينتظر رسامة أساقفة لها هى: «نجع حمادى» و«المنصورة» و«مارسيليا وطولون» و«جنوب ألمانيا»، و«رئيس دير الشايب».

ومن المقرر أن يتم غلق باب الطعون على اسقف نجع حمادي واسقف دير الشايب بعد توجيه سكرتير المجمع المقدس خطابا لأساقفة الكنيسة الأرثوذكسية.

إذ وجه الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس خطابا للأساقفة، أعلن فيه فتح باب الطعون على ترشيحات اثنين من المرشحين على منصب الأساقفة الجدد والمقرر رسامتهم الأسبوع المقبل وذلك بعد أستقرار البابا تواضروس الثاني على أسقف نجع حمادي ورئيس دير الشايب بالأقصر.

وقال سكرتير المجمع في خطاب، مرسل لكم ترشيح اثنين من الآباء الرهبان للسيامة في الدرجة الاسقفية لإبداء أى ملاحظات قبل الإعلان الرسمي.

وهم القمص اقلاديوس السرياني اسقفا لدير الانبا باخوميوس بالاقصر والمعروف بدير الشايب، والقمص انسطاسي السرياني أسقفًا لإيبارشية نجع حمادي وكل توابعها

مضيفًا:“نرجو إرسال أى ملاحظات قبل الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد 3 مارس 2024 ونعمة المسيح تشملنا جميعًا”.

ويترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال الاسبوع الجاري، جلسات المجمع المقدسبمشاركة أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر وخارجها.