الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

البابا تواضروس الثاني يرأس صلوات جنازة الأنبا بيسنتي

البابا والانبا بيسنتي
البابا والانبا بيسنتي

بدأت منذ قليل مراسم صلوات جناز الراحل الأنبا بسنتي أسقف حلوان والمعصرة والتبين ، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ،وذلك بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية .

 ويشارك في صلوات تجنيز الأسقف الراحل الأنبا بسنتي ، عدد من مطارنة وأساقفة الكنيسة وعلى رأسهم الأنبا دانيال مطران المعادي وتوابعها ،والأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة ، والأنبا انجيلوس أسقف شبرا الشمالية ، والأنبا ميخائيل أسقف كنائس حدائق القبة .

 وتوافد مجمع كهنة وشمامسة وخدام ،إيبارشية حلوان وتوابعها للحضور بصلوات الجناز ، بمشاركة شعب الأقباط من مختلف كنائس حلوان  والمعصرة والتبين.

السيرة الذاتية للأنبا بسنتي

سطور في حياة مثلث الرحمات الأنبا بسنتي أسقف حلوان وتوابعها

•ولد في ٨ يونيو ١٩٤١ بقرية الإخصاص بحلوان.

•حصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة القاهرة عام ١٩٦٢، وماجستير في الكيمياء الحيوية عام ١٩٦٩.

•عمل باحثًا في مركز البحوث الزراعية بالدقي، وخدم بكنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بشبرا، وكنيسة الشهيد أبي سيفين.

•ترهب في دير القديس مقاريوس ببرية شيهيت، وانتقل منه إلى دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون في ٢٨ أغسطس ١٩٧١.

•سيم قسًا في ١٢ نوفمبر ١٩٧٢، وعُيّن أمينًا لدير القديس الأنبا بيشوي عام ١٩٧٣.

•انتدبه المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث للإشراف على كنيسة السيدة العذراء بجاردن سيتي عام ١٩٧٤.

•عام ١٩٧٥ انتُدِبَ للتدريس بكلية سان مارك بالإسكندرية، وكان مشرفًا روحيًا بالكلية الإكليريكية.

•رسم قمصًا بدير البراموس العامر في يوليو ١٩٧٥.

•أرسله المتنيح البابا شنودة الثالث للخدمة بأمريكا وكندا عام ١٩٧٧.

•عُيّن سكرتيرًا خاصًا للمتنيح قداسة البابا شنودة الثالث في نوفمبر ١٩٨٠.

•سيم أسقفًا عامًا في ٢٢ يونيو ١٩٨٦، وتم تجليسه على كرسي إيبارشية حلوان والمعصرة والتبين و ١٥ مايو في ٢٩ مايو ١٩٨٨. 

الانبا بسنتي أسقف حلوان البابا تواضروس الثاني وبطريرك الكرازة المرقسية الكاتدرائية الأسقف الراحل

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