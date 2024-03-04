الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

بدء جلسات لجان المجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس

البابا تواضروس
البابا تواضروس

بدأت صباح اليوم في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اجتماعات لجان المجمع المقدس، حيث عقدت أولى الاجتماعات، باجتماع لجنة العلاقات العامة، برئاسة مقررها الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، واستعرض أعضاء اللجنة تقارير اللجنة خلال العام الماضي من خلال عمل لجانها الفرعية، وهي لجان إدارة الأزمات، والمشاركة الوطنية، العلاقات الوطنية. 

تلا ذلك اجتماع لجنة الإعلام والمعلومات، برئاسة الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط، ومقرر لجنة الميديا الفرعية، وانتهت مناقشات اللجنة إلى بلورة مجموعة من التوصيات الخاصة بتعامل الكنيسة مع وسائل التواصل الاجتماعي.

كما عقدت لجنة العلاقات المسكونية اجتماعها برئاسة الأنبا توماس مطران القوصية ومير ونوقشت فيها التقارير المقدمة من لجنة العلاقات مع الكنائس، ولجنة الحوارات اللاهوتية.

وتتواصل اجتماعات بقية اللجان مساء اليوم وطوال يومي غدٍ وبعد غدٍ.

 

تواضروس بسنتي بيتر اسقف السيدة البابا تواضروس لوقا

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