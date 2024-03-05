لجان التعليم والطقوس والإيبارشيات تواصل انعقاد اجتماعاتها

استأنفت لجان المجمع المقدس اجتماعاتها خلال صباح اليوم، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث عقدت لجنة الإيمان والتعليم بقيادة مقررها الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان.

وناقشت عددًا من الموضوعات من خلال أعمال لجانها الفرعية، وعرضت خطط عمل لجان تطوير مناهج مدارس الأحد، والإكليريكيات والمعاهد الدينية، والتربية الدينية، والمصنفات الفنية، والإصدارات اللاهوتية.

وتلاها اجتماع لجنة الطقوس، والتي قادها الأنبا بنيامين مطران المنوفية، وطرحت للمناقشة الموضوعات المقدمة من لجانها الفرعية، وتباحث الأعضاء في مقترحات متنوعة تخص بعض الترتيبات الطقسية.

واختتمت اجتماعات الفترة الصباحية، باجتماع لجنة شؤون الإيبارشيات، برئاسة الأنبا باخوم مطران سوهاج والمنشاة والمراغة، ومقرر اللجنة حيث نوقش وفقًا لجدول أعمال اللجنة عدة مقترحات مقدمة إليها.

وخرجت اللجان الثلاثة بتوصيات ترفع للمجمع المقدس.