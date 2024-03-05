البابا تواضروس يستقبل عددًا من الآباء الأساقفة

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم الثلاثاء، في المقر البابوي بالقاهرة، عددًا من الآباء الأساقفة إيبارشيات، على هامش الاجتماعات السنوية للجان المجمع المقدس التي بدأت صباح أمس وتستمر حتى الخميس المقبل.

قدم الآباء الأساقفة خلال لقاءاتهم مع قداسة البابا تقارير عن خدماتهم واستشاروه في بعض الملفات الرعوية.

كما استقبل قداسته الآباء الأحبار، كلًّا على حدة، وهم على الترتيب، أصحاب النيافة الأنبا أنيانوس أسقف بني مزار والبهنسا، والأنبا بافلوس أسقف اليونان، والأنبا أرشيليدس الأسقف العام، والأنبا ثيؤدوسيوس أسقف وسط الجيزة، والأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان.