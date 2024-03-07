الخميس 07 مارس 2024
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الكرازة

الأنبا أرساني يصلي القداس الالهي بالكنيسة الأثرية بدير البراموس

الكنيسة
الكنيسة

صلي نيافة الحبر الجليل الأنبا أرساني أسقف هولندا اليوم الخميس، القداس الالهي بالكنيسة الاثرية بدير البراموس العامر ببرية شيهيت - وادي النطرون.

حضر القداس الالهي بعض من الاباء الرهبان بالدير وايضا القس شنودة فرحان كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديسة فيرينا بهولندا.

في سياق متصل،عُقِدَت صباح اليوم الخميس، في مركز لوجوس بالمقر البابوي في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، الجلسة العامة للمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، وحضور 110 من أعضائه البالغ عددهم 133 عضوًا.

وألقى قداسة البابا كلمة في افتتاح الجلسة، تحدث فيها عن أهمية الثمر في حياة وخدمة الراعي، وذلك من خلال "مثل التينة غير المثمرة" (لو ١٣: ٦ - ٩).

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