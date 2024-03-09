الكاتدرائية تستعد لسيامة وتجليس الأساقفة الجدد (صور)

استعدت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لاستقبال وتجليس وسيامة الأساقفة الجدد، الذين سيتم سيامتهم مساء اليوم، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ووضعت الكاتدرائية ملابس الأساقفة الجدد استعدادًا لسيامة قداسة البابا تواضروس لهم، حيث الزي المخصص للأساقفة بحسب ترتيب سيامتهم وتجليسهم.

ومن المقرر أن سيامة اثنين من الآباء الرهبان في درجة الأسقفية، بيد قداسة البابا تواضروس الثاني وأحبار الكنيسة هما: 1- الراهب القمص إقلاديوس السرياني أسقفا ورئيسا لدير القديس الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر. 2- الراهب القمص أنسطاسي السرياني أسقفًا لإيبارشية نجع حمادي وتوابعها.

كما سيتم تجليس أربعة من أساقفة العموم، كالتالي: 1- نيافة الأنبا ميخائيل على إيبارشية حلوان وتوابعها. 2- نيافة الأنبا أكسيوس على إيبارشية المنصورة. 3- نيافة الأنبا جوزيف على إيبارشية جديدة بإفريقيا، تشمل دول ناميبيا وبوتسوانا وزيمبابوي ومالاوي. 4- نيافة الأنبا توماس الأسقف العام للشئون الديرية، أسقفًا ورئيسًا لدير السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالبهنسا، محافظة المنيا.. عشية السيامة والتجليس اليوم السبت 9 مارس، والقداس صباح يوم الأحد 10 مارس 2024، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ومن المقرر أن يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، سیامات الآباء الأساقفة الجدد لإيبارشيات نجع حمادي والمنصورة، اليوم السبت 9 مارس، على أن يترأس قداس السيامات الأساقفة الأحد 10 مارس، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

*طقوس سيامة أساقفة جدد:

من المعروف أن طقوس رسامة أساقفة جدد تستمر على مدار يومين الأول صلاة "العشية"، والثاني خلال قداس الأحد، وذلك بحضور بابا الكنيسة وأساقفة المجمع المقدس، حيث تبدأ صلاة اليوم الأول "العشية" بدخول الراهب الذي يتم رسامته أسقف الكنيسة، بين اثنين من الأساقفة القدامى، في إشارة إلى محاصرة الراهب من الجانبين، حتى لا يهرب من المنصب ومجده الزائل.

ويقوم البابا خلال الصلاة بالإعلان عن الأسقف الجديد باسمه أو الاسم الجديد الذي يختاره له، خلال جلسات سابقة، وذلك في حال وجود أسقف آخر يحمل الاسم ذاته.

ويقوم البابا بـ "تلبيس" الأسقف الجديد "العمة"، ومباركتهما، ويردد الأساقفة الجدد التعهد، الذي يتضمن:"اتعهد أن أحب الرعية، وابحث عن الضال، ولا تكون لي جماعة مختارة منهم، وأن التزم بقوانين الكنيسة ممثلة في قداسة البابا والمجمع المقدس، ولا اعتبر مال الكنيسة مال خاص بي".

وخلال صلاة عشية رسامة اساقفة تتخل بعض الألحان الخاصة برسامة الأساقفة، ويطوف الأساقفة الجدد، خلال الصلاة، في زفة بصحبة الشمامسة، في أرجاء الكنيسة كافة، احتفالًا بهم، ولتعريف الحاضرين عليهم.

وفي اليوم الثاني خلال قداس الأحد، يتم إتمام طقوس رسامة الأساقفة، بعد الانتهاء من قراءة سفر أعمال الرسل في الإنجيل، باعتبار عمل الأساقفة هو المكمل لأعمال الرسل وهم تلاميذ المسيح ويسلمهم البابا الجلباب الأبيض وعصا الرعاية والصليب بعد رشمه ثلاث رشمات، الأولى ينطقها البابا، وهى (باسم الأب)، والثانية ينطقها الأساقفة القدامى (باسم الابن) والثالثة يرد البابا (باسم الروح القدس).

استعدادات عشية سيامة الااسقفة الجدد

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