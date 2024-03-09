السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

البابا تواضروس يجلس الأنبا ميخائيل أسقفًا للمعصرة

البابا تواضروس
البابا تواضروس

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم السبت، صلوات عشية طقس سيامة وتجليس عدد من الأساقفة الجدد، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

 وأعلن البابا تواضروس عن  سيامة اثنين من الآباء الرهبان في درجة الأسقفية، بيد قداسة البابا تواضروس الثاني وأحبار الكنيسة هما: 1- الراهب القمص إقلاديوس السرياني أسقفا ورئيسا لدير القديس الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر. 2- الراهب القمص أنسطاسي السرياني أسقفًا لإيبارشية نجع حمادي وتوابعها.

و قام قداسته  بتجليس أربعة من أساقفة العموم، من بينهم الأنبا ميخائيل على إيبارشية حلوان وتوابعها، خلفا عن الراحل الأنبا بسنتي أسقف حلوان والمعصرة والذي رحل منذ حوالي أسبوع بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 83عامًا.

ومن المقرر أن تقام احتفالية تجليسه على إيبارشية حلوان والمعصرة وتوابعها، عقب تذكار الأربعين للأسقف الراحل الأنبا بسنتي، بمشاركة كهنة وشمامسة وخدام وشعب الإيبارشية بمقر المطرانية.

وكان قد فوض ⁠مجمع كهنة إيبارشية حلوان قداسة البابا تواضروس الثاني، لاختيار الأب الأسقف الجديد للإيبارشية، عقب اجتماع ترأسه الأنبا يوليوس أسقف كنائس مصر القديمة والمدبر الرعوي للإيبارشية عقب رحيل الانبا بيسنتي بقرار من البابا تواضروس الثاني.

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