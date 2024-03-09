البابا تواضروس: الأنبا ميخائيل أسقف له خدمات ناجحة كثيرة

قال البابا تواضروس الثاني إن الأنبا ميخائيل سيتم تجليسه اليوم على إيبارشية حلوان كأسقف لها، فهو حصل على الدكتوراه في الدراسات الكتابية، وخريج كلية الهندسة.

وتابع البابا تواضروس خلال كلمته بصلوات عشية طقس سيامة الأساقفة الجدد قائلًا: الأنبا ميخائيل تعتبر خدمته خدمة ناجحة ومنظمة، وسيتم تجليسه على إيبارشية حلوان عقب رحيل المتنيح الأنبا بسنتي والذي كان خادما أمينا لإيبارشيته حوالي 38 عاما، ولسبب ظروفه المرضية خلال السنوات الاخيرة،جعل احتياج لضبط الإدارة بالإيبارشية، ولذلك تم تكوين لجنة متابعة لمتابعة شئون الخدمة وعلى رأسها الأنبا مرقس.

وأضاف البابا قائلًا: "عقب نياحة الأنبا بسنتى اجتمع الأنبا يوليوس مع الاباء الكهنة بالإيبارشية،وتم التفويض لاختيار أسقف بشكل عاجل لمتابعة ادارة شئون الرعاية والخدمة بالإيبارشية."

وأكد البابا أن من حق الشعب أن يختار راعيه، من مشاركة الشعب في اختيار الكهنة والأساقفة، ومن خلال صلواتهم لاختيار راعيهم، مشيرا إلى أن الأنبا ميخائيل ناجحا في خدمته.