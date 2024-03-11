الأنبا رافائيل يطلق تدريبا روحيا للأقباط خلال فترة الصوم الكبير

تقدم الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة توابعها بالتهنئة للأقباط بمناسبة فترة الصوم الكبير المقدس.

وقال الأنبا رافائيل خلال رسالة تهئته قائلًا: "إنه بمناسبة بدء الصوم المقدس، من المحبب أن يكون الصوم فترة تعلم فضائل جديدة ومن أهمها تعلم فضيلة الصمت أي محاولة التقليل من الكلام، واختصاره طوال فترة الصوم الكبير المقدس.



وتابع الأنبا رافائيل قائلًا: "الصوم أقدم عهدًا من الناموس، فليكن في اعتبارنا قدم عهد الصوم، فهو من عمر البشرية، قانون الصوم شرع الفردوس. آدم أخذ الوصية الأولى (من شجرة معرفة الخير والشر لا تأكل) كلمة لا تأكل هو قانون الصوم. فلو كانت حواء قد صامت عن الشجرة لما كنا في حاجة إلى الصوم الآن، وطريقة العيشة في الفردوس كان الصوم طابعها".

في سياق متصل، أطلق المركز الإعلامي القبطي للكنيسة الأرثوذكسية، بثا مباشرا لصلوات إعداد وتقديس زيت الميرون، للمرة الـ 41 في تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وقال المركز، إنه سيتم إعداد وتقديس زيت الميرون المقدس بيد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وأحبار الكنيسة من دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، ويمكن متابعة البث المباشر من هنا.



