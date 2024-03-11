مسابقة "لوغوس" في كاتدرائية العائلة المقدسة بالكويت

أقام التكوين القبطي الكاثوليكي، بكاتدرائية العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك، بدولة الكويت، بقيادة الأب يسى زكريا، راعي الكاتدرائية، وخدّام التكوين، مسابقة "لوغوس" في الإصحاحات الخامسة عشر الأولى من إنجيل ربنا يسوع المسيح، بحسب القديس لوقا، لأبناء التكوين القبطي، من الصف الثالث الابتدائي، وحتى الصف الثالث الثانوي.

الجدير بالذكر أن برنامج "لوغوس" في مراحله، يهدف إلى جمع العائلة حول كلمة الله، فيكون جزء من التعليم في موعد التكوين بالكنيسة، والجزء الأكبر: على المخدوم، وأسرته، حتى يتمكن الجميع من متابعة قراءة كلمة الله، على مدار الأسبوع، كما يتم تنظيم مسابقة كتابية من حين لآخر، لتقييم مستوى أبناء التكوين القبطي، وتزكية روح المنافسة حول كلمة الله.

من جهة اخرى، تحت رعاية نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إييارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، نظم نشاط يسوع السجين بالإيبارشية، يومًا روحيًا لأسر أعضاء الخدمة، وذلك بمقر المطرانية، تحت شعار "ويكون كل من يدعو باسم الرب يخلص".

بدأ اليوم بالصلاة، أعقبها كلمة الأب ميخائيل إبراهيم، مسئول الخدمة بالإيبارشية، تلاها، فقرات الترانيم الروحية، بقيادة كورال قلب يسوع، بكنيسة العائلة المقدسة، بملوي.

كذلك، تم تقسيم الحاضرين إلى مجموعات، حيث شارك في اللقاءات الروحية كلٌ من: راهبات الراعي الصالح، راهبات صغيرات قلب يسوع الأقدس، الأخ هاني فرج، من خدام نشاط يسوع السجين بالإيبارشية، كما حضر أيضًا فريق الإرساليات، بقيادة الأب ميخائيل صبحي، راعي كنيسة العذراء ومار يوحنا، بمنسافيس.

وايضا تحت رعاية نيافة الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، انطلقت خدمة الاجتماع العام، بكنيسة الراعي الصالح، بالسويس.

جاء ذلك بحضور الأب أرسانيوس يوسف، راعي الكنيسة، حيث اشتركت الرعية في خدمة الكلمة الروحية، التي دارت حول "الصلاة والشكر"، انطلاقًا من نص (٢مل ٤/ ٨-٣٧).

ألقى العظة الروحية الأب چيوڤاني قاصد خير، نائب راعي كاتدرائية القديس مار مرقس الرسول، بالإسماعيلية، كما تضمن اللقاء أيضًا عددًا من الترانيم الروحية، بقيادة كورال الكنيسة "قلب الراعي".