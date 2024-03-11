احتفالا بـ كيرلس وشنودة.. مسرح الكاتدرائية يستضيف احتفالية "شموع مارس"

يستضيف مسرح الأنبا رويس، بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية، احتفالية شموع شهر مارس، لكورال واوركسترا العشرة أوتار بقيادة المايسترو عمانوئيل سعد، وبمشاركة القس يحنس عوض والمرتل بولس ملاك والمرتل ساتر ميخائيل والمرنمة سناء أسعد.

وتأتي الاحتفالية بسبب أعياد قديسي شهر مارس، البابا الأسبق القديس كيرلس السادس، والبابا السابق شنودة الثالث، والأنبا صربامون، أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي، والقمص بيشوي كامل، والقمص ميخائيل إبراهيم، والقمص فلتاؤوس السرياني.

وذلك في تمام الساعة السابعة من سماء يوم الجمعة الموافق 15 من شهر مارس الجاري، ويأتي الحفل من إخراج سامح سامي.

هذا وصلى قداسة البابا تواضروس الثاني صباح اليوم، صلوات قداس سيامة أسقفين جديدين، بالتزامن مع احتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأحد رفاع الصوم الكبير، وذلك في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

شاركه في صلوات القداس والسيامة أكثر من 100 من الآباء المطارنة والأساقفة ووكيلي البطريركية بالقاهرة والإسكندرية، ومجمع رهبان دير القديس الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر، ومجمع كهنة وشعب إيبارشية نجع حمادي.

وعقب قراءة الأبركسيس دخل موكب الأبوين الراهبين المتقدمَيْنِ للسيامة إلى داخل الكنيسة، يحيط بكل منهما يمينًا ويسارًا بعض أحبار الكنيسة، وأمامهم خورس الشمامسة وهم يرتلون لحن إبؤورو إنتى تي هيريني (يا ملك السلام)، واستقبلهما الشعب بالتصفيق والزغاريد.

وقبل بدء الصلوات أشار قداسة البابا إلى أن الصلوات التي ستقام الآن هي استكمال لطقس السيامة الذي بدأ برشم الثياب الأسقفية ضمن صلوات العشية أمس، ثم صلى قداسته صلاة الشكر، تلاها تلاوة الآباء المطارنة والأساقفة، لتذكية الأب الأسقف، أعقبها الطلبة، ثم تقدم الآباء المطارنة والأساقفة ووضعوا أيديهم على الأبوين الراهبين، ليبدأ بعدها قداسة البابا طقس المناداة باسم الثالوث القدوس، لكل من الراهبين، باسمه الأسقفي الجديد، وسط فرحة غامرة من الشعب الحاضر.

والراهبان اللذان نوديا لنوال درجة الأسقفية، هما:

- نيافة الأنبا إقلاديوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر.

- نيافة الأنبا بضابا أسقف إيبارشية نجع حمادي وتوابعها.