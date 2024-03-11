الإثنين 11 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

البابا يترأس الدورة الـ41 لإعداد وطبخ زيت الميرون المقدس (بث مباشر)

البابا تواضروس
البابا تواضروس

أطلق المركز الإعلامي القبطي للكنيسة الأرثوذكسية، بثا مباشرا لصلوات إعداد وتقديس زيت الميرون، للمرة الـ 41 في تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وقال المركز، إنه سيتم إعداد وتقديس زيت الميرون المقدس بيد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وأحبار الكنيسة من دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، ويمكن متابعة البث المباشر من هنا.

البابا ترأس صلوات قداس سيامة أسقفين جديدين

 وكان قداسة البابا تواضروس الثاني، قد ترأس صلوات قداس سيامة أسقفين جديدين، بالتزامن مع احتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برفاع الصوم الكبير، وذلك في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

شاركه في صلوات القداس والسيامة أكثر من 100 من الآباء المطارنة والأساقفة ووكيلي البطريركية بالقاهرة والإسكندرية، ومجمع رهبان دير القديس الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر، ومجمع كهنة وشعب إيبارشية نجع حمادي.

وفي كلمته في عشية تجليس وسيامة الآباء الأساقفة الستة الجدد قال قداسة البابا تواضروس الثاني عن الراهب القمص إقلاديوس السرياني الذي تمت المناداة عليه أسقفًا ورئيسًا لدير القديس الأنبا باخوميوس المعروف بدير الشايب بالأقصر: "الراهب القمص إقلاديوس السرياني، يحمل درجة الهندسة المدنية ويخدم في القوات المسلحة كضابط احتياط وخدم عدة مواضع وكنائس وفي الدير خدم في الإنشاءات واستقبال الزوار الأجانب، وتسليم الآباء الكهنة، وكانت خدمته ناجحة، وله في الرهبنة أكثر من عشرين سنة، وسيكون أسقفًا لدير الأنبا باخوميوس أب الشركة (الشايب) بالأقصر. وهو الدير الذي كان يخدمه نيافة الأنبا سلوانس الذي تنيح منذ سنوات قليلة، وتولى خدمته الفترة الماضية نيافة الأنبا يوساب الأسقف العام بالأقصر، إلى أن دبرت العناية الإلهية أن يكون له هذا الأب المبارك وسوف يحتفظ باسمه (إقلاديوس). "

وايضا في كلمته في عشية تجليس وسيامة الآباء الأساقفة الستة الجدد قال قداسة البابا تواضروس الثاني عن نيافة الأنبا أكسيوس: "رسم أسقفًا عامًا في عام ٢٠٢١ وخدم خدمة ناجحة في كنائس حي المطرية وعين شمس وهو حي كبير ونظم العمل فيه جيدًا، وبعد نياحة نيافة الأنبا داود أسقف إيبارشية المنصورة تولى رعايتها نيافة الأنبا صليب وخدمها بأمانة ورتب أمورها، وها هي تبدأ عهد جديد بأسقف جديد هو نيافة الأنبا أكسيوس، وهي إيبارشية كبيرة وآباؤها محبون، وخدمتها مباركة، امتدادًا لخدمة المتنيح الأنبا داود."

 

الميرون الميرون المقدس الميرون المقدس لعام 2024 تقديس الميرون

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