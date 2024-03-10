مع بدايته.. 72 مناسبة يحتفل بها الأقباط طوال شهر برمهات

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بحلول شهر برمهات، سابع شهور السنة القبطية، وسمي برمهات بذلك الاسم نسبة إلى (بامونت) إله الحرب والحرارة وهو الموصوف بالثور المنصور وفيه تشتد الحرارة لنضج المزروعات. أطلق عليه المصريون أيضا شهر الشمس والحرارة الصغيرة.

ولعل أمثال الشهر: برمهات روح الغيط وهات من السبع حاجات ، برمهات روح الغيط وهات قمحات وعدسات وبصلات (لأن فيه تحصد الزراعة وتوضع الغلة في الأجران)، عاش النصراني ومات لم يأكل الجبن في برمهات (لأن فيه الصوم الأربعيني المقدس).

ويحتفل الأقباط بـ72 مناسبة في شهر برمهات يأتون كالآتي:

1- استشهاد القديسين مقرنيوس وتكلا

2- نياحة القديس نركيسوس

3- استشهاد القديس الكسندروس الجندى

4- نياحة الانبا مكراوى الاسقف من اشمون

5- نياحة البابا قزما الاسكندرى 58

6- نياحة الانبا حديد القس

7- استشهاد القديس برفوريوس

8- مجمع الاربعة عشرية بجزيرة عمر

9- استشهاد القديس هانوليوس الأمير

10- نياحة الانبا صرابامون أسقف دير انبا يحنس

11- استشهاد القديسة ادوكسية

12- نياحة القديس بطرس القس

13- استشهاد ديسقورس فى زمن العرب

14- استشهاد انبا فليمون المغنى وانبا ابلابيوس

15- استشهاد مريم الاسرائيلية

16- تذكار استشهاد مينا فى زمن العرب

17- نياحة البابا يوليانوس الاسكندرى

18- استشهاد متياس الرسول

19- استشهاد اريانوس والى انصنا

20- نياحة القديس كوش المجاهد العظيم (كونن)

21- استشهاد القديسين أندريانوس ومرتا زوجته واوسابيوس والأربعين شهيدا

22- ظهور الصليب على يد القديسة هيلانة الملكة سنة 326 م

23- استشهاد باسيلاؤس الاسقف

24- ظهور بتولية البابا ديمتريوس الاسكندرى ال 12

25- استشهاد القديس ملاخى بأرض فلسطين

26- استشهاد القديس جلاذينوس فى دمشق

27- التذكار الشهري لرئيس الملائكة الجليل ميخائيل

28- استشهاد الاربعين شهيدا بسبسطية

29- نياحة البابا ديونسيوس الاسكندرى ال14

30- عودة القديسين العظيمين الأنبا مقاريوس الكبير والأنبا مقاريوس الإسكندري من منفاهما

31- استشهاد القديس شنودة البهنساوى

32- استشهاد الأباء الاساقفة اوجانيوس واغابودوس ولانديوس

34- نياحة البابا كيرلس أبن لقلق

35- نياحة القديسة سارة الراهبة

36- استشهاد القديس ايلياس الاهناسى

37- نياحة البابا ميخائيل "خائيل" ال46

38- نياحة لعازر حبيب الرب أسقف قبرص

39- استشهاد سيدهم بشاى بدمياط

40- نياحة الأنبا باسيليوس مطران القدس

41- تذكار القديسين جرجس العابد وبلاسيوس الشهيد والأنبا يوسف الأسقف

43- استشهاد ايسيذوروس رفيق سنا الجندى

44- نياحة ارسطوبولس أحد السبعين رسول

45- نياحة البابا خائيل الاسكندرى ال56

46- تذكار إقامة لعازر من الموت

47- التذكار الشهري لوالدة الاله القديسة مريم العذراء

48- دخول المخلص بيت عنيا

49- تشاور عظماء الكهنة على قتل لعازر الصديق الذي أقامه الرب

51- نياحة أنبا كيرلس أسقف أورشليم

52- نياحة القديس ميخائيل أسقف نقاده

53- نياحة دانيال النبى

54- نياحة البابا مقاريوس ال 59

55- تجلى العذراء بالزيتون

56- نياحة ميخا النبى

57- نياحة القديس أنيسوفورس أحد السبعين رسولا

58- نياحة القديس فريسكا أحد السبعين رسولا

59- نياحة البابا متاؤس

60- نياحة القديسة براكسيا العذراء

61- نياحة البابا بطرس السادس ال104

62- تذكار صلب مخلصنا الصالح

63- نياحة القديس مكاريوس الكبير اب الرهبان

64- استشهاد القديس دوميكيوس

65- نياحة الملك البار قسطنطين الكبير

66- نياحة القديس صرابامون أبو طرحة

67- نياحة البابا بطرس السابع البطريرك ال 109

28- عيد البشارة المجيد

69- تذكار قيامة مخلصنا الصالح من الاموات

70- تذكار القديس يعقوب المقطع

71- تذكار الملاك غبريال

72- نياحة شمشون أحد قضاة بنى إسرائيل